انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، استغاثة من اولياء الامور طالبات مدرسة النعام التجارية بعين شمس ، تزعم أنه اثناء اليوم الدراسي اليوم ، قامت طالبة برش (اسبراي سيلف ديفينس) على طالبات بالصف الثالث الثانوي ، مما تسبب في سقوط حالات اغماء بالعشرات بسبب الاختناق وعدم الوعي عند البعض

وقال أولياء الأمور : في استغاثتهم فين التعليم من هذه المدرسة ؟ وفين المدرسين والمديرين والمسؤولين ؟ ، الحال في مستشفى عين شمس الحكومي مش طبيعي ، اولياء الامور والبنات بيصوتوا .. نرجو الاهتمام بهذا الامر الخطير والتحقيق فى هذا الاهمال

وأكد عددا من أولياء الأمور صحة الواقعة ، حيث قالت رشا مهران ولية أمر : بنت رشت حاجه على البنات اثناء اليوم الدراسي ، كانت بترش الماده دي وتقفل الباب على البنات ، وبعدين رمتها علشان مايبقاش عليها دليل .

أول تحرك رسمي بعد الواقعة

من جانبه علم موقع صدى البلد من مصادره ، أن الواقعة صحيحة وحدثت اليوم بالفعل في المدرسة المذكورة ، مما أدى لبعض حالات الإغماء بين الطالبات

وأفادت المصادر بأن جميع اصابات الاغماء خرجت من المستشفى بعد الاسعافات اللازمة ولا توجد أي حالات خطيرة ولا وفيات .

وقالت المصادر لصدى البلد : أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، قررت إرسال لجنة رسمية للمدرسة صباح غد لضمان انضباط المدرسة وسلامة الطلاب .

وزير التعليم : تحقيق الانضباط المدرسي من الركائز الأساسية لانتظام العملية التعليمية

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مواصلة المتابعة الميدانية للمدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس، والوقوف على أية معوقات قد تؤثر على سير الدراسة، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم وتذليل أية عقبات.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن تحقيق الانضباط المدرسي والالتزام بالحضور تمثل الركائز الأساسية لانتظام العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في أعداد المعلمين تستهدف بالأساس توفير بيئة تعليمية مناسبة تضمن حصول الطلاب على حقهم في تعليم حقيقي وفعال.