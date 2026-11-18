أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن رسالة الدولة إلى القطاع الخاص ورواد الأعمال واضحة، وهي أنهم ليسوا مجرد مستفيدين من المبادرة، بل شركاء رئيسيون في منظومة التجربة والابتكار، وتحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها في فعاليات إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة فى مصر، أن الدولة تستهدف تعزيز الاستخدام الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير مجالات تمويل التجارة والهوية الرقمية والمستندات الرقمية وسلاسل الإمداد، بما يسهم في إحداث نقلة ملموسة في مختلف القطاعات، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.

القطاع الخاص

وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين وزارة الاستثمار ومختلف الوزارات والقطاعات المعنية، لضمان تحويل مخرجات المختبر التنظيمي إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأفكار والمبادرات المطروحة، بالتعاون مع القطاع الخاص ورواد الأعمال.