قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين، الأربعاء، إن إيران وجهات مدعومة منها استهدفت البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة بهجمات إلكترونية منذ اندلاع الحرب في فبراير، في وقت تواصل فيه إدارة ترامب رفض الادعاءات بأن سلسلة الأعطال التقنية الكبرى التي شهدتها البلاد مؤخرًا كانت جزءًا من هجوم سيبراني منسق.

هجمات إلكترونية تستهدف أمريكا



وفي شهادة مكتوبة قدمها إلى لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب قبل جلسة استماع بالكونجرس، وصف مولين النشاط السيبراني الإيراني الذي استهدف البنية التحتية الأمريكية الحيوية، بما في ذلك قطاعات النقل والرعاية الصحية والمياه والطاقة والخدمات المالية.

وقال مولين في شهادته إن الحكومة الإيرانية وجهات مدعومة من طهران استهدفت البنية التحتية الحيوية الأمريكية.



وأضاف الوزير أن النشاط السيبراني الإيراني تصاعد منذ اندلاع الصراع في وقت سابق من العام الجاري.



وأشار إلى أن الحوادث السابقة تسببت في الغالب باضطرابات محدودة ومحلية، استهدفت أنظمة التحكم الصناعية التي لم تكن مؤمنة بشكل كافٍ، محذرًا من أن الثغرات الأمنية في البنية التحتية الحيوية قد تؤدي إلى عواقب أكثر خطورة.



تأتي شهادة مولين في ظل تزايد المخاوف العامة بشأن سلسلة من الأعطال التقنية غير المعتادة في الولايات المتحدة.



ففي الأيام الأخيرة، أدى عطل كبير في نظام مراقبة الحركة الجوية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية إلى وقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد، ما تسبب في اضطراب آلاف الرحلات.



كما شهدت عدة بنوك أمريكية كبرى انقطاعات في خدماتها المصرفية عبر الإنترنت، فيما أثرت مشكلات تقنية أيضًا على شبكة الاتصالات الداخلية شديدة السرية التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية.



لكن مولين لم يشر إلى أن إيران كانت مسؤولة عن أي من هذه الحوادث، ولم يثبت وجود صلة بين النشاط السيبراني الإيراني الذي وصفه في شهادته والاضطرابات التقنية الأخيرة.