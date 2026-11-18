صادقت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اجتماعها التاسع المنعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، برئاسة رئيس الاتحاد القاري سلمان بن إبراهيم آل خليفة، على تعديل الموعد المحدد لإقامة نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية المقررة في السعودية لتقام خلال فصل الشتاء.



جاءت هذه الخطوة اعتمادا لقرار اتخذته اللجنة المنظمة للبطولة في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تقرر تنظيم المنافسات القارية في الفترة الممتدة من 23 ديسمبر 2027 وحتى 21 يناير 2028، بعد مراجعة شاملة لمتطلبات الجدولة والظروف المحيطة بالمسابقة.

الموعد الجديد وأسباب تأجيل كأس آسيا 2027

أكدت القيادة التنفيذية للاتحاد القاري أن التعديل الزمني يستهدف إيجاد بيئة تنافسية مثالية تخدم المنتخبات الوطنية المشاركة واللاعبين، إلى جانب منح الاتحادات الأعضاء والجماهير والجهات الراعية أفضل الترتيبات الفنية واللوجستية الممكنة داخل المنشآت الرياضية السعودية.

وأشاد رئيس الاتحاد القاري بالتعاون القائم مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية للبطولة، مشيرا إلى أن العمل المشترك يعكس الحرص على المصلحة العامة للعبة، ومؤكدا ثقته في قدرة المنظمين على تقديم نسخة استثنائية ترسي معايير جديدة لكرة القدم في القارة، ومستشهدًا بما طرحه خلال أعمال المؤتمر الاستثنائي للجمعية العمومية في اليابان الشهر الماضي حول أهمية التضامن والعمل الموحد.

قرارات تنفيذية مرافقة تأجيل كأس آسيا 2027

تزامن الاجتماع مع تحضيرات العاصمة بانكوك لاستضافة حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي المقرر تنظيمه يوم غد، إلى جانب انطلاق منافسات بطولة «كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2026» في منطقة فانغ نغا التايلاندية، حيث وجه الاتحاد القاري شكره للمسؤولين في الاتحاد التايلاندي لكرة القدم على حسن التنظيم والشراكة المستمرة في احتضان الفعاليات الكبرى.

وصادقت اللجنة التنفيذية على مجمل القرارات والتقارير المرفوعة إليها من اللجان الدائمة التابعة للاتحاد القاري، تمهيدا لمواصلة تنفيذ خطط تطوير البطولات والمسابقات الإقليمية خلال المرحلة المقبلة.