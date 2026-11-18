أثارت الفنانة دوللي شاهين حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بإطلالة جريئة خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وشاركت صورها مع جمهورها.

إطلالة دوللى شاهين..

واختارت دوللي شاهين فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بتصميم مجسم يبرز القوام، مع تطريزات ونقوش هندسية باللون الفضي امتدت على طول الفستان، بينما جاء الجزء العلوي بتصميم مكشوف عند الكتفين مع تفاصيل باللون الأحمر الداكن عند منطقة الصدر.

ونسقت دوللي شاهين إطلالتها مع حقيبة يد صغيرة باللون الأحمر الداكن، وتركت شعرها منسدلا بتموجات واسعة على كتفيها، مع مكياج قوي أبرز ملامحها وأضاف لمسة جمالية إلى اللوك.

وظهرت الفنانة في أكثر من وضعية خلال جلسة التصوير، وحرصت على إبراز تفاصيل الفستان، لتلفت الأنظار باختيارها المختلف الذي جمع بين اللونين الأسود والأحمر والتطريزات اللامعة.