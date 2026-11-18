واصلت أسعار الذهب في مصر في مصر تراجعها علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وانخفض سعر الجنيه الذهب بقيمة 1440 جنيها ليسجل الآن 46240 جنيها للبيع مقارنة 47680 جنيها سعر بدء تداولات الأسبوع الجاري.

ونرصد سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، وفقا لآخر اسعار معلنة من محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم 18-11-2026

انخفض سعر الذهب عيار 24، الأعلى سعرًا بين الأعيرة، 6605 جنيهات للجرام ليسجل البيع و6560 جنيهًا عند الشراء.

تداول سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، عند 5780 جنيهًا للبيع و5740 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4955 جنيهًا للبيع و4920 جنيهًا للشراء.

وسجل الذهب عيار 14 نحو 3855 جنيهًا للبيع و3825 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب(عيار 21 بوزن 8 جرامات) نحو 46240 جنيهًا للبيع و45920 جنيهًا للشراء مقابل حوالي 47680 جنيهًا للبيع و47440 جنيهًا للشراء، في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري ليكون بذلك قد تراجع بنحو 1440 جنيهًا للبيع و1520 جنيهًا للشراء مقارنة بمستوياته الحالية.

سعر أونصة الذهب محليا

سجلت الأونصة بالجنيه المصري أعلى سعر، إذ بلغت 205460 جنيهًا للبيع و204040 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة بالدولار

وعلى صعيد الأسعار العالمية، بلغ سعر الأونصة بالدولار 3743.64 دولار.

سعر دولار الصاغة

وسجل دولار الصاغة 54.88 جنيه، مقابل 53.75 جنيه في البنك.