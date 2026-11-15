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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يتداول دون الـ48 ألف جنيه.. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

سعر الجنيه الذهب في مصر
سعر الجنيه الذهب في مصر
علياء فوزى

شهد سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية انخفاضا طفيفا، إذ تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل  47680 جنيهًا مقابل 47760 جنيها منخفضا 80 جنيها.

ونرصد أسعار الذهب في السوق المصرية خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، وسط متابعة من المستثمرين والمقبلين على شراء الذهب لتحركات الأسعار العالمية وسعر الدولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5960 جنيهًا للبيع، مقابل 5930 جنيهًا للشراء، ويُعد هذا العيار الأكثر انتشارًا في مصر، سواء في الشبكات والمشغولات الذهبية أو في الادخار.

مشغولات ذهبية

سعر الذهب عيار 24 

وسجل سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، 6810 جنيهات للبيع و6775 جنيهًا للشراء. 

أما سعر الذهب عيار 18، المفضل في المشغولات العصرية، فبلغ 5110 جنيهات للبيع و5085 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وفي السياق ذاته، سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3975 جنيهًا للبيع و3955 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب (عيار 21 بوزن 8 جرامات) 47680 جنيهًا للبيع، بينما سجل 47440 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب محليًا وعالميًا

على صعيد الأسعار العالمية، سجلت أونصة الذهب نحو 3880.7 دولار.

وبلغ سعرها في السوق المحلية 211860 جنيهًا للبيع و210795 جنيهًا للشراء.

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سعر دولار الصاغة مقابل البنك

 بلغ سعر «دولار الصاغة» 54.59 جنيهًا، مقابل 53.62 جنيهًا في البنوك، وهو السعر الذي يستخدمه التجار في تسعير الذهب محليًا، وتؤثر حركته مباشرة في أسعار الجرام.

نصائح قبل شراء الذهب

يُنصح المقبلون على الشراء بالتأكد من الدمغة والعيار، والاحتفاظ بفاتورة الشراء، مع مراعاة أن أسعار المصنعية والدمغة تُضاف إلى سعر الجرام عند شراء المشغولات، كما تختلف الأسعار قليلًا من محل لآخر.

سعر الجنيه الذهب سعر الذهب سعر جرام الذهب الذهب تراجع الذهب

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