موعد رمضان 2027 في مصر.. أول أيام الصيام وعيد الفطر فلكيًا

مع اقتراب شهر رمضان 2027، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بمعرفة موعد بداية شهر الصيام، وعدد الأيام المتبقية على حلوله، وتوقيت استطلاع الهلال، إلى جانب الموعد المتوقع لعيد الفطر المبارك، وفقًا للحسابات الفلكية الخاصة بالعام الهجري 1448، إذ تشير التقديرات إلى أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيوافق الاثنين 8 فبراير 2027، على أن يكون الأحد 7 فبراير هو المتمم لشهر شعبان.

وبحسب العد التنازلي الوارد في الحسابات الخاصة بموعد الشهر الكريم، يتبقى نحو 87 يومًا على بداية رمضان 2027، الذي يحل خلال فصل الشتاء، وسط استعدادات مبكرة من المواطنين لاستقبال الشهر المبارك، سواء من خلال تجهيز المنازل وشراء مستلزمات رمضان أو متابعة إمساكية الشهر ومواعيد السحور والإفطار.

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وتشير التقديرات الفلكية إلى أن هلال شهر رمضان لعام 1448 هجريًا سيولد يوم السبت 6 فبراير 2027، فيما تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع الهلال مساء الأحد 7 فبراير 2027، لتحديد الموعد الرسمي لبداية الصيام وفقًا لنتائج الرؤية الشرعية والضوابط العلمية المعتمدة.

كما تشير الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2027 من المتوقع أن يوافق الثلاثاء 9 مارس، الموافق الأول من شهر شوال 1448 هجريًا، وذلك في حال اكتمال شهر رمضان 29 يومًا، مع ارتباط الإعلان النهائي بموعد استطلاع هلال شهر شوال.

كم يومًا متبقيًا على شهر رمضان 2027؟

يتبقى نحو 87 يومًا على حلول شهر رمضان 2027، وفقًا للعد التنازلي الوارد في التقديرات الخاصة بموعد بداية الشهر الكريم، وسط اهتمام متزايد من المواطنين بمعرفة موعد أول أيام الصيام والاستعداد لاستقبال الشهر المبارك.

ويحظى شهر رمضان بمكانة خاصة لدى المسلمين، باعتباره مناسبة دينية واجتماعية ينتظرها الملايين كل عام، حيث تبدأ الاستعدادات قبل حلوله بفترة، وتشمل شراء مستلزمات الشهر الكريم وتجهيز المنازل ومتابعة مواعيد السحور والإفطار.

كما يحرص المواطنون على معرفة موعد بداية رمضان مبكرًا لتنظيم التزاماتهم اليومية والعائلية خلال فترة الصيام، ومتابعة إمساكية الشهر التي تتضمن مواقيت الصلوات والسحور والإفطار طوال أيام الشهر المبارك.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان 2027 سيأتي خلال فصل الشتاء، وهو ما يجعل معرفة موعده وتوقيت بدايته من الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد مع اقتراب العام الجديد.

متى موعد أول أيام شهر رمضان 2027 فلكيًا؟

تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان لعام 1448 هجريًا من المتوقع أن يوافق يوم الاثنين 8 فبراير 2027، وذلك بعد ولادة هلال الشهر يوم السبت 6 فبراير 2027، وفقًا للتقديرات الفلكية المعلنة.

وبحسب هذه الحسابات، يكون يوم الأحد 7 فبراير 2027 هو المتمم لشهر شعبان، على أن يبدأ المسلمون صيام أول أيام شهر رمضان يوم الاثنين 8 فبراير 2027.

وتعتمد هذه التقديرات على الحسابات الفلكية المتعلقة بميلاد الهلال وتحديد بدايات الشهور الهجرية، لكنها تظل موعدًا متوقعًا إلى حين إعلان الرؤية الشرعية الرسمية التي تحدد بداية الشهر الكريم.

ويترقب المواطنون إعلان الموعد النهائي لبداية رمضان، خاصة أن تحديد أول أيام الصيام يرتبط باستطلاع الهلال، الذي تتولاه الجهات المختصة وفق الضوابط الشرعية والعلمية المعمول بها.

متى موعد استطلاع هلال رمضان 2027 في مصر؟

من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان لعام 1448 هجريًا مساء يوم الأحد 7 فبراير 2027، وذلك من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وتتولى هذه اللجان متابعة عملية رؤية الهلال وفحص النتائج وفق الضوابط الشرعية والعلمية المعتمدة، تمهيدًا لإعلان الموعد الرسمي لبداية شهر رمضان المبارك.

وبعد انتهاء أعمال استطلاع الهلال، تعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة الرؤية الشرعية، لتحديد ما إذا كان يوم الاثنين 8 فبراير 2027 هو أول أيام شهر رمضان، بما يتوافق مع التقديرات الفلكية، أو ما إذا كانت نتيجة الرؤية ستؤدي إلى تحديد موعد مختلف.

وتكتسب ليلة استطلاع الهلال أهمية كبيرة لدى المواطنين، باعتبارها الموعد الذي ينتظرون خلاله الإعلان الرسمي عن بداية الصيام، حيث يتابع الملايين بيان دار الإفتاء المصرية للتعرف على أول أيام الشهر الكريم.

رمضان 2027 كام يومًا وفقًا للحسابات الفلكية؟

تشير التقديرات الفلكية إلى احتمالية أن يكون شهر رمضان لعام 1448 هجريًا 29 يومًا، إلا أن تحديد عدد أيام الصيام بصورة نهائية يتوقف على استطلاع هلال شهر شوال، وفقًا للقواعد الشرعية المتبعة في تحديد بدايات الشهور الهجرية.

وفي حالة ثبوت رؤية هلال شهر شوال بعد إتمام 29 يومًا من رمضان، يكون اليوم التالي هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وبذلك ينتهي شهر الصيام بعد 29 يومًا.

أما إذا تعذرت رؤية الهلال، فيُستكمل شهر رمضان 30 يومًا، ويكون اليوم الذي يعقب إتمام الشهر هو أول أيام عيد الفطر.

وبالتالي، فإن عدد أيام شهر رمضان 2027 لا يمكن حسمه بصورة نهائية اعتمادًا على التقديرات الفلكية وحدها، إذ يظل الإعلان الرسمي مرتبطًا بنتيجة استطلاع هلال شهر شوال.

متى موعد عيد الفطر 2027 في مصر فلكيًا؟

تشير الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2027 من المتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء 9 مارس 2027، الموافق الأول من شهر شوال 1448 هجريًا.

ويأتي هذا الموعد وفقًا للتقديرات التي تشير إلى اكتمال شهر رمضان 29 يومًا، على أن يتم التأكد من الموعد النهائي بعد استطلاع هلال شهر شوال.

ويترقب المسلمون موعد عيد الفطر باعتباره مناسبة دينية واجتماعية مهمة تأتي عقب انتهاء شهر الصيام، حيث يهتم المواطنون بمعرفة أول أيام العيد مبكرًا لترتيب الاستعدادات والالتزامات العائلية المرتبطة بهذه المناسبة.

ويظل يوم الثلاثاء 9 مارس 2027 هو الموعد المتوقع فلكيًا لأول أيام عيد الفطر، وفقًا للحسابات المشار إليها، مع انتظار الإعلان الرسمي بعد تحري الهلال.

متى يتم استطلاع هلال شهر شوال 1448 هجريًا؟

من المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين 8 مارس 2027، لتحديد الموعد الرسمي لانتهاء شهر رمضان المبارك وبداية عيد الفطر لعام 2027.

وتكتسب عملية استطلاع هلال شوال أهمية خاصة، لأنها تحسم عدد أيام شهر رمضان، وما إذا كان الشهر سيكتمل 29 يومًا أو يستمر حتى 30 يومًا، وفقًا لنتائج الرؤية الشرعية.

وفي حالة ثبوت رؤية الهلال مساء الاثنين 8 مارس 2027، يكون الثلاثاء 9 مارس أول أيام عيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال 1448 هجريًا.

أما إذا تعذرت رؤية الهلال، فيُستكمل شهر رمضان 30 يومًا، ويكون الأربعاء 10 مارس 2027 أول أيام عيد الفطر المبارك.

هل يختلف موعد رمضان 2027 الفلكي عن الإعلان الرسمي في مصر؟

يحدد الحساب الفلكي الموعد المتوقع لبداية الشهر الهجري اعتمادًا على حسابات ميلاد الهلال، بينما يرتبط الإعلان الرسمي في مصر بنتيجة استطلاع الهلال الذي تتولاه دار الإفتاء المصرية من خلال لجانها الشرعية والعلمية.

وبناءً على التقديرات الفلكية الواردة، يُتوقع أن يكون الاثنين 8 فبراير 2027 أول أيام شهر رمضان، على أن تتم عملية استطلاع الهلال مساء الأحد 7 فبراير 2027.

كما يُتوقع أن يكون الثلاثاء 9 مارس 2027 أول أيام عيد الفطر، في حالة ثبوت رؤية هلال شوال مساء الاثنين 8 مارس 2027، بينما يؤدي تعذر الرؤية إلى استكمال شهر رمضان 30 يومًا، ليكون الأربعاء 10 مارس أول أيام العيد.

وتظل هذه المواعيد تقديرات فلكية تنتظر التأكيد الرسمي من الجهات المختصة، سواء عند استطلاع هلال رمضان أو عند تحري هلال شهر شوال.