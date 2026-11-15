ماهر فرغلي: الغرب بدأ يتبنى رؤية مصر بشأن إرهاب الإخوان ويفضح شبكات التمويل

أكد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي، ماهر فرغلي، أن هناك تحولًا لافتًا في العواصم الغربية، التي بدأت تفصل بين الدين الإسلامي وجماعة الإخوان، وتتجه تدريجيًا نحو الاعتراف بإرهاب الجماعة والاقتراب من الرؤية المصرية، التي كانت سبّاقة في كشف حقيقتها وتصنيفها تنظيمًا إرهابيًا منذ البداية.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «الساعة 6» المذاع على فضائية «الحياة»، أن الإعلام الغربي كان يرفض سابقًا هذه الرؤية، ويطلق على العناصر الإرهابية في سيناء ورفح وصف «مقاتلين»، قبل أن تبدأ أجهزة ودول غربية، إلى جانب الولايات المتحدة والخزانة الأمريكية، في إدراج فروع محددة للجماعة وكيانات تابعة لها على قوائم الإرهاب.

نقل المعركة إلى الساحة الدولية والأوروبية

وأشار فرغلي إلى أن مصر نجحت في نقل معركة مواجهة التنظيم من النطاق المحلي إلى الإطار العالمي، لا سيما في الساحة الأوروبية وبريطانيا على وجه التحديد، حيث تم إعلان مجلس مسلمي أوروبا ككيان إرهابي، إلى جانب فضح شبكات تضم 36 شخصية و28 منظمة تابعة للجماعة، وتحديد قيادات بارزة، مثل محمود الإبياري في لندن.

وأضاف أن وسائل إعلام غربية واسعة الانتشار، من بينها صحيفة «ديلي ميل»، باتت تتحدث عن مساعٍ وتحركات فعلية في أوروبا لإعلان هذا المجلس تنظيمًا إرهابيًا بشكل رسمي.

التقرير الفرنسي يفضح إمبراطورية التمويل والعقارات

وأشار إلى أن التقرير الفرنسي الصادر والمعروض أمام البرلمان كشف بوضوح آليات التمويل المعقدة التي يديرها التنظيم في القارة الأوروبية، مسلطًا الضوء على شخصيات بارزة، مثل فؤاد العلوي، باعتباره «المحفظة المالية» للجماعة هناك.

ونوه بأن التقرير وثّق دور مؤسسات واجهة، مثل منظمة «أوروبا ترست» التمويلية، وفضح توظيف الجماعة لشبكات استثمارية ضخمة تتوزع بين قطاعات العقارات، وتجارة اللحوم الحلال، والمدارس الدينية، لتكون مصدرًا رئيسًا لتمويل أنشطتها وتعزيز تغلغلها في المجتمعات الأوروبية.