ترامب يطالب الكونجرس بتمويل عاجل لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، الكونجرس إلى الموافقة سريعًا على التمويل اللازم لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن إدارته تمتلك خطة جاهزة لإنشاء ما وصفه بـ"أفضل نظام في العالم".

وقال الرئيس الأمريكي -في منشورين عبر منصته "تروث سوشال"- إن جزءًا كبيرًا من نظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكي الحالي يعود إلى نحو 50 عامًا، واصفًا ذلك بأنه "أمر غير مقبول"، ومشددًا على ضرورة تنفيذ مشروع التحديث بصورة شاملة بدلًا من إنجازه على مراحل متفرقة.

وأضاف أن العمل في المشروع قد بدأ بالفعل، إلا أن استكماله يتطلب موافقة الكونجرس على التمويل اللازم، مؤكدًا أن توفير الأموال سيسمح بإنجاز النظام الجديد بسرعة وكفاءة.

ووجّه ترامب انتقادات إلى إدارة الرئيس السابق جو بايدن، معتبرًا أنها تسببت في تأخير عملية تحديث النظام لسنوات، كما اتهمها بإنفاق أموال طائلة بصورة غير حكيمة، على نحو أدى - بحسب قوله - إلى تفاقم مشكلات النظام القديم.

وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته تمتلك المعرفة والخطة اللازمة لتطوير أنظمة مراقبة وإدارة الرحلات الجوية، داعيًا الكونجرس إلى التحرك "بسرعة" لإقرار التمويل، ومشيدًا في الوقت نفسه بأداء إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، التي قال إنها مستعدة للبدء في تنفيذ المشروع.