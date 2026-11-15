عموتة يجهز مفاجآت لـ بيراميدز.. ثنائي يقود دفاع الأهلي وإمام عاشور خارج الحسابات

بدأ المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وضع اللمسات الأولى على خطة الفريق لمواجهة بيراميدز المرتقبة، والمقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في ظل رغبة الجهاز الفني في تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل القمة المنتظرة.

ويستغل عموتة فترة التوقف الدولي الحالية للعمل على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين المتاحين، وتجهيز العناصر التي ينوي الاعتماد عليها في المواجهة المقبلة، على أن تكتمل الصورة الفنية عقب عودة اللاعبين الدوليين وانتظامهم في التدريبات الجماعية.

وتحظى مواجهة بيراميدز باهتمام خاص من الجهاز الفني للأهلي، نظرًا لأهميتها في سباق المنافسة على صدارة الدوري، وهو ما يدفع المدرب المغربي إلى استغلال فترة التوقف الحالية لتجهيز أوراقه الفنية والبدنية، والوصول إلى التشكيل الأنسب لخوض اللقاء.

ياسر إبراهيم وداري يقودان دفاع الأهلي أمام بيراميدز

وكشف موقع «صدي البلد» أن الحسين عموتة ناقش مع معاونيه التصور المبدئي لخطة مواجهة بيراميدز، إلى جانب تحديد الأسماء الأقرب للمشاركة في التشكيل الأساسي، حيث وضع الثنائي ياسر إبراهيم والمغربي أشرف داري ضمن حساباته لقيادة خط دفاع الأهلي خلال المباراة.

ويركز المدير الفني في التدريبات الحالية على تجهيز الثنائي من الناحية البدنية، بالتوازي مع العمل على بقية الجوانب الفنية والخططية، تمهيدًا للاستقرار على التشكيل النهائي عقب اكتمال صفوف الفريق بعودة اللاعبين الدوليين.

ويميل عموتة للاعتماد على أكرم توفيق ومروان عطية في مركزي الارتكاز بوسط الملعب، عقب عودتهما من معسكر المنتخب الوطني، لتكوين ثنائي متوازن أمام خط الدفاع، والمساهمة في تأمين وسط الملعب والحد من خطورة لاعبي بيراميدز.

إمام عاشور خارج حسابات عموتة في قمة بيراميدز

وفي المقابل، لا يزال موقف إمام عاشور لاعب وسط الأهلي محل اهتمام، بعدما كثف اللاعب جهوده خلال التدريبات الحالية لاستعادة ثقة الجهاز الفني والعودة إلى حسابات المشاركة الأساسية.

ورغم محاولات اللاعب استعادة مكانه داخل الفريق، فإنه لم يدخل حتى الآن ضمن الخيارات التي يفكر عموتة في الاعتماد عليها منذ بداية مواجهة بيراميدز، مع استمرار العمل على تجهيزه خلال فترة التوقف الدولي.

ويواصل الجهاز الفني للأهلي تحضيراته للمواجهة المرتقبة، وسط رغبة في حصد النقاط الثلاث أمام بيراميدز، في مباراة قد يكون لها تأثير مهم على شكل المنافسة في جدول ترتيب الدوري المصري.