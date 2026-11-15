بعثة منتخب مصر للناشئين تصل إلى قطر للمشاركة في كأس العالم

وصلت بعثة منتخب مصر، مواليد 2009، إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم للناشئين المقررة إقامتها خلال الفترة من 19 نوفمبر الجاري وحتى 13 ديسمبر المقبل.

ويترأس البعثة وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب.. ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب كل من حسين عبداللطيف مديرا فنيا، وسعيد إبراهيم مدربا، وكريم أيمن مدربا مساعدا، وعمرو عبدالسلام مدربا لحراس المرمى، وأيمن حافظ مديرا إداريا، وعمرو طه طبيبا للفريق، وأحمد ممدوح أخصائيا للتدليك، وشادي الجيلاني محللا للأداء، ووجيه حسن مسئولا للمهمات وأحمد درويش منسق إعلاميا.

كما تشمل قائمة المنتخب 21 لاعبا، هم.. حراسة المرمى (مالك عمرو، محمد عبيد، عبدالعزيز محمود)، وخط الدفاع (محمد السيد، آدم يوسف، أمير حسن، عادل علاء، عزت عبدالمعز، محمد جمال)، وخط الوسط (أحمد بشير، عمر عبد الرحيم، سيف كريم، يوسف عبد الله، دانيال تامر، زياد سعودي، أحمد صفوت)، وخط الهجوم (خالد مختار، أمير أبو العز، خالد محمود، عبدالعزيز خالد).

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى، حيث يستهل مشواره بمواجهة منتخب اليونان في 19 نوفمبر الجاري، قبل مواجهة قطر يوم 22 نوفمبر، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بنما يوم 25 من الشهر نفسه.