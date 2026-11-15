الكنيستان الإثيوبية والإريترية تحتفلان بعيد تكريس كنيسة السيدة العذراء بدير المحرق| صور

احتفلت الكنيستان الإثيوبية والإريترية ، بعيد تكريس كنيسة السيدة العذراء الأثرية بدير السيدة العذراء مريم بجبل قسقام (المحرق)، وذلك بإقامة صلوات القداسات الإلهية بكنيستي مارجرجس والسيدة العذراء بالدير، في أجواء تعكس عمق الارتباط الروحي والتاريخي بين الكنيستين ودير المحرق.

وتخصص الكنيسة الإثيوبية صومًا يُعرف باسم «صوم قسقام»، وتبلغ مدته أربعين يومًا، يبدأ في ٢٦ توت وينتهي ليلة عيد تكريس كنيسة السيدة العذراء بجبل قسقام، الموافق ٥ هاتور.

وتُعد الكنيستان الإثيوبية والإريترية من كنائس العائلة الأرثوذكسية الشرقية، وتتفقان مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الإيمان والتقليد الأرثوذكسي.

ويحظى دير المحرق بمكانة روحية خاصة لدى أبناء الكنيسة الإثيوبية، الذين ارتبطوا بالأماكن التي عاش فيها السيد المسيح له المجد في فلسطين، وكذلك بالأماكن المقدسة التي باركتها العائلة المقدسة في مصر، وعلى رأسها جبل قسقام، الذي يلقبونه بـ«أورشليم الثانية».

وقد دفع هذا الارتباط الروحي كثيرين منهم إلى ترك بلادهم والتوجه إلى تلك الأماكن المقدسة، ليحيوا حياة النسك والزهد، وظل دير المحرق حاضرًا في وجدانهم وقلوبهم عبر الأجيال، وما زال حتى اليوم يحتفظ بمكانته الروحية والتاريخية لديهم.