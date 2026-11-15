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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دير المحرق يحتفل بعيد تكريس كنيسته الأثرية التي كرست بيد السيد المسيح وتلاميذه|صور

الدير المحرق
الدير المحرق
ميرنا رزق

احتفل دير السيدة العذراء مريم بجبل قسقام (المحرق)، بعيد تكريس الكنيسة الأثرية بالدير، التي تُعد الكنيسة الوحيدة في العالم التي كُرِّست بيد السيد المسيح وتلاميذه الأطهار، بحسب التسليم الكنسي.

ويرتبط بهذا المذبح قول الله على لسان إشعياء النبي: «فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَكُونُ مَذْبَحٌ لِلرَّبِّ فِي وَسَطِ أَرْضِ مِصْرَ، وَعَمُودٌ لِلرَّبِّ عِنْدَ تُخْمِهَا» (إشعياء ١٩: ١٩).

وكانت الاحتفالات قد بدأت مساء أمس السبت، بصلاة التسبحة ورفع بخور عشية العيد، بحضور صاحبي النيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير، والأنبا رويس، النائب البابوي لإيبارشية ملبورن وتوابعها بأستراليا، إلى جانب مجمع آباء رهبان الدير.

وفي صباح اليوم، صلى الآباء القداس الإلهي، أعقبه خروج موكب كنسي وفقًا لطقس الدير المتبع في هذا العيد، مرددين الألحان والمدائح الكنسية، خلال دورة حول الدير الأثري، في أجواء روحية مفعمة بالفرح، احتفالًا بهذه المناسبة التي تحمل مكانة خاصة في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

العذراء المحرق الكنيسة رهبان الدير القداس الأرثوذكسية

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