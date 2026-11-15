«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

انتقد المنتج محمد العدل الصحفي الرياضي خالد طلعت بعد إثارته حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليقه على أزمة عدد أهداف النجم محمد صلاح ورسالته "للفيفا".

وكتب “العدل” في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "نسيت أرسل تهنئة حارة للصحفي المناضل خالد طلعت بعد نضاله مع فيفا لخصم هدفين من حساب محمد صلاح رغم أنه أحرزهما بالفعل.. هذا سبق سيخلد له في التاريخ كصحفي مصري".

وأضاف "العدل": "أقترح على نقابة الصحفيين والأستاذ خالد البلشى.. منحه جائزة عن هذا السبق .. وسموها براحتكم بقى".

وجاء منشور العدل في أعقاب الجدل الذي اندلع عقب مباراة مصر ومالاوي، التي انتهت بفوز الفراعنة بخماسية نظيفة ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وسجل خلالها محمد صلاح هدفين، واحتفل بوصوله إلى 70 هدفًا بقميص المنتخب، مُتجاوزًا رقم حسام حسن التاريخي البالغ 69 هدفًا.

خالد طلعت يكشف حقيقة أهداف محمد صلاح الدولية

بدأت الأزمة بعد ما أوضح خالد طلعت أن هناك هدفين سجلهما محمد صلاح خلال مواجهة مصر وسوازيلاند الودية عام 2013، لا ينبغي احتسابهما ضمن رصيده الدولي الرسمي.

وتعود الواقعة إلى 22 مارس 2013، عندما حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على سوازيلاند، التي كانت تُعرف آنذاك باسم إسواتيني، بنتيجة 10 أهداف دون مقابل، وشهدت المباراة تسجيل صلاح هدفين.

وأوضح طلعت أن المواجهة لم تستوفِ الاشتراطات الخاصة باعتماد المباريات الدولية، بسبب تجاوز عدد التبديلات المسموح بها، وهو ما يعني استبعاد هدفي صلاح من الإحصائية الدولية المعتمدة، رغم تسجيلهما بالفعل خلال المباراة.

وبناءً على ذلك، يرى الناقد الرياضي أن رصيد قائد المنتخب المصري يجب أن يتوقف عند 68 هدفًا دوليًا، وليس 70 هدفًا كما جرى تداوله عقب مواجهة مالاوي.

مراسلة فيفا وراء تعديل إحصائية محمد صلاح

وكشف خالد طلعت عن كواليس تحركه لمراجعة الأرقام المنشورة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدًا أنه أرسل رسالة إلكترونية إلى فيفا في وقت متأخر من ليلة مباراة مصر ومالاوي.