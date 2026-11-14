علم مصر يرفرف فوق أوليمبياد داكار.. إنجاز تاريخي لشباب الجمهورية الجديدة

لم تكن لحظة رفع علم مصر في حفل ختام أوليمبياد الشباب «داكار 2026» مجرد مشهد بروتوكولي عابر، بل كانت خاتمة تليق بحكاية استثنائية، بطلها جيل من الشباب قرر ألا يعود من السنغال إلا ومعه قطعة من المجد.

وكان البطل يوسف حسن كمال، صاحب ذهبية التايكوندو في وزن تحت 48 كجم، على موعد مع لحظة العمر؛ حمل علم مصر في طابور عرض الوفود، وكأنه يحمل أحلام ملايين المصريين، ويعلن للعالم أن الأبطال الذين اعتلوا منصات التتويج يستحقون أن يقودوا مشهد الوداع.

عادت البعثة المصرية بـ12 ميدالية، بينها 6 ذهبيات وفضية و5 برونزيات، لتحجز المركز الرابع عالميًا، وتصبح أول دولة عربية وإفريقية تحقق هذا الرصيد من الذهب في نسخة واحدة، وأفضل دولة من القارتين في الترتيب العام.

والأكثر دلالة أن هذا الإنجاز تحقق ببعثة قوامها 44 لاعبًا ولاعبة في 18 رياضة، وسط قيود وتحديات وغياب بعض الألعاب التي اعتادت مصر المنافسة فيها، بينما شاركت السنغال ببعثة تضم 136 لاعبًا ولاعبة في 25 رياضة.

وراء هذه الصورة المضيئة يقف عمل مؤسسي تقوده اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، الذي آمن بأن صناعة الأبطال لا تعرف المصادفة، وأن النجاح يحتاج إلى رؤية تجمع الاتحادات وتوحد الجهود وتستثمر المواهب.

وبالتعاون مع الاتحادات الأوليمبية، وفي ظل دعم وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير جوهر نبيل، اكتملت ملامح منظومة العمل التي أثمرت هذا الحصاد.

إنها إحدى ثمار الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ دولة تراهن على شبابها، وتفتح أمامهم أبواب المستقبل.

داكار انتهت، لكن العلم لم ينزل.. فحين يحمل الشباب راية الوطن، يصبح المجد حكاية لا تعرف الختام