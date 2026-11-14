تحذير لسائقي السيارات .. محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة الشبورة المائية الكثيفة

رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد إلى القصوى؛ لمواجهة الشبورة المائية على كل الطرق، وووجهت تحذيرا إلى قائدي السيارات بسببها.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات، والتعامل الفوري مع الظواهر الجوية المتوقعة بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية.

ومن جهته، أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد إلى القصوى بكل الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق وغرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة، لمواجهة موجة الشبورة المائية الكثيفة المتوقعة غدا الأحد، اعتبارا من الساعة الثانية فجرا وحتى العاشرة صباحا، حيث قد تصل لحد الضباب، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر؛ مما يتطلب أعلى درجات الحيطة والحذر.

وفي ذات السياق، أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين، وقائدي المركبات، ضرورة توخي الحذر التام خلال ساعات الصباح الأولى، والالتزام بالتعليمات التالية حفاظا على سلامتهم:

الالتزام بتعليمات رجال المرور.

الالتزام بالسرعات المقررة بما يتناسب مع مدى الرؤية الأفقية.

ترك مسافات أمان كافية بين السيارات وتجنب التوقف المفاجئ.

استخدام كشافات الشبورة والإضاءة المناسبة للسيارات.

تأجيل التحركات غير الضرورية أثناء ذروة الشبورة الكثيفة متى أمكن ذلك.

وأكدت محافظة الإسكندرية أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة في انعقاد دائم ومستمر على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع إدارة مرور الإسكندرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ لمتابعة الحالة الجوية أولاً بأول، وسرعة التعامل مع أي طارئ؛ لضمان انتظام الحركة المرورية وسلامة المواطنين.