أولى الجولات الميدانية.. رئيس "مياه الشرب" بالقاهرة يتفقد محطة روض الفرج ويوجه برفع كفاءة التشغيل

قام المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة والعضو المنتدب، بأولى جولاته الميدانية بمحطة مياه روض الفرج، لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة التشغيل ومعدلات الأداء الفني، والتأكد من جاهزية المحطة واستمرار تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والانتظام، وذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب بالقاهرة على تعزيز المتابعة الميدانية لمنظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء التشغيلي.

مياة القاهرة.

وخلال الزيارة، تفقد المهندس محمد صلاح الدين كلا من ( المروقات – المرشحات – عنبر الكلور – عنبر البحر القديم – عنبر المياه المروقة – الادارة العامة للذكاء الإصطناعى وغرفة العمليات – وورشة المحركات – التحكم المركزى – المعمل )، واستعرض المختصين البيانات الفنية والتشغيلية بالمحطة، باعتبارها واحدة من أعرق وأقدم محطات مياه الشرب التابعة للشركة .

وأشاد رئيس الشركة بالجهود التي يبذلها العاملون بالمحطة في أعمال التشغيل والصيانة، مؤكدًا على أهمية التدريب لكافة العاملين لمواكبة التطور وكل المستجدات وذلك للحفاظ على كفاءة الأصول والمعدات واستدامة الأداء التشغيلي، بما يضمن انتظام ضخ المياه وتلبية احتياجات المواطنين حيث شدد باهمية التواصل مع المواطن عبر كافة قنوات التواصل .

كما استعرض المهندس محمد صلاح الدين ملامح خطة العمل والتوجهات الفنية والإدارية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها:

- رفع كفاءة الأداء الفني - جاهزية المعدات والأصول - السلامة والصحة المهنية

كما شدد المهندس محمد صلاح الدين على امن وسلامة العاملين بالمحطات والشبكات والالتزام بكافة إجراءات السلامة والصحة المهنية وتوفير كافة المهمات والمعدات المطلوبة والتدريب عليها للحفاظ على سلامتهم أثناء العمل .

وأكد المهندس محمد صلاح الدين للعاملين أن العمل بشركة مياه الشرب بالقاهرة ليس مجرد وظيفة روتينية، وإنما رسالة وطنية ومسؤولية مجتمعية تستوجب بذل أقصى الجهود لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق، وسرعة التعامل مع التحديات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

واختتم رئيس الشركة جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية الدورية لمواقع العمل .