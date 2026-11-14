مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يدير 30 مليون قضية سنويا

علق المستشار عمرو مخلوف وكيل إدارة النيابات مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام ، على افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي.

وقال عمرو مخلوف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي ليس رفاهية ولكنه ضرورة لتحقيق العدالة الناجزة .

وتابع عمرو مخلوف:" تم تشكيل فريق عمل منذ عام لوضع خطة واقعية لافتتاح مركز البيانات الجديد".

وأكمل :" ننفذ خطة الدولة للتحول الرقمي ونشهد تطبيق فعلي للتعاون بين مؤسات الدولة وافتتاحنا مركز بيانات قادر على تحليل ملايين البيانات".

وأضاف:" نحلل كل بيانات القضايا المنظورة امام النيابة العامة، ومركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يدير حوالي 30 مليون قضية سنويا ويضاف له كل عام 8 مليون قضية نيابات جنائية و2 مليون قضية نيابات الأسرة".

وأكمل :"المواطن اللي بيقدم تظلم في أسوان النائب العام يقدر يطلع على القضية من مكتبه ويتخذ قرار بشأنه"، مضيفا:" مركز النيابة العامة للذكاء الاصطناعي به أعلى معايير الأمان ".