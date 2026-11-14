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مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يدير 30 مليون قضية سنويا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يدير 30 مليون قضية سنويا

النائب العام يفتتح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي
النائب العام يفتتح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي
هاني حسين

علق  المستشار عمرو مخلوف  وكيل إدارة النيابات مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام ، على  افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي.

وقال عمرو مخلوف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي ليس رفاهية ولكنه ضرورة لتحقيق العدالة الناجزة .

وتابع عمرو مخلوف:" تم تشكيل فريق عمل منذ عام لوضع خطة واقعية  لافتتاح مركز البيانات الجديد".

وأكمل :" ننفذ خطة الدولة للتحول الرقمي ونشهد تطبيق فعلي للتعاون بين مؤسات الدولة وافتتاحنا مركز بيانات قادر على تحليل ملايين البيانات".

وأضاف:" نحلل كل بيانات القضايا المنظورة امام النيابة العامة، ومركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يدير حوالي 30 مليون قضية سنويا ويضاف له كل عام 8 مليون قضية نيابات جنائية و2 مليون قضية نيابات الأسرة".

وأكمل :"المواطن اللي بيقدم تظلم في أسوان النائب العام يقدر يطلع على القضية من مكتبه ويتخذ قرار بشأنه"، مضيفا:" مركز النيابة العامة للذكاء الاصطناعي به أعلى معايير الأمان ". 

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