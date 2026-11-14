قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف
خلاف على 400 جنيه ينهي حياة أربعيني بطعنات غادرة في أبشواي بالفيوم
قبيل قمة بروكسل.. برنهام يتراجع عن الحديث بشأن عودة بريطانيا للاتحاد الأوروبي
ارتباك حركة الطيران الأمريكية.. فلايت أوير: تأجيل وإلغاء 10 آلاف رحلة جوية
50 مليون يورو والهدف 1000.. مفاجأة بشأن انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري التركي
خبير طيران وسلامة جوية يكشف الأزمة كاملة بشأن الطيران الأمريكي.. ويقدم روشتة عن تعامل الطيار في هذه الحالات
صوتك جميل وقراءتك متقنة.. لجنة تحكيم «دولة التلاوة» تشيد بموهبة يوسف الصواف
ظفر أي مواطن غالي.. أحمد موسى: كامل الوزير اعتذر للمصريين عن حادث قطاري العياط
مخاوف من نقص المعروض.. انقسام عالمي حول مستقبل النحاس في 2027
العراق.. إقالة 9 مسئولين أمنيين وإداريين وإحالة المتورطين في تهريب نفط جرف الصخر للقضاء
مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يدير 30 مليون قضية سنويا
أحمد موسى: العمل الحكومي شاق وأقل مسؤول بيشتغل 12 ساعة في اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي يروي موقفين مؤثرين عن الورع.. فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد شحتة

روى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، موقفين إنسانيين يعكسان معنى الورع والتحري عن الحلال، مؤكدًا أن مراقبة الله في أبسط تفاصيل الحياة لا ترتبط بالمؤهلات الدراسية أو المكانة الاجتماعية، وإنما بنقاء القلب والحرص على عدم أكل حقوق الآخرين.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم  أنه تلقى اتصالًا من سيدة أرملة تعول أربعة أبناء أيتام، وتنفق عليهم من معاش والدهم المتوفى، لكنها اتصلت به لتسأله عما إذا كان يجوز لها أن تأكل معهم من هذا المعاش، رغم أنها تتولى تربيتهم ورعايتهم ولا تجد وقتًا للعمل خارج المنزل.

وأشار إلى أن السيدة أوضحت أنها تتمتع بصحة جيدة وتستطيع العمل في تنظيف السلالم أو المنازل، لكنها لا تجد وقتًا لذلك بسبب انشغالها برعاية أبنائها الأربعة، مشيرا إلى أن ما لفت انتباهه في سؤالها هو شدة تحريها عن الحلال وخوفها من أن تأخذ من أموال أبنائها ما لا تستحقه، رغم أنها القائمة على شئونهم وتربيتهم.

النزاهة والعفة 

وأضاف الجندي أنه تذكر في هذا الموقف قول الله تعالى: «فليأكل بالمعروف»، مشيرًا إلى أن السؤال كشف عن درجة كبيرة من النزاهة والعفة والحرص على حقوق الأيتام، حتى إن الأم كانت تتساءل عن حقها في مشاركة أبنائها الطعام من معاش والدهم.

وفي موقف آخر، روى الجندي اتصالًا من صبي يعمل ميكانيكيًا في إحدى الورش، ويبلغ  15 أو 16 عامًا، أخبره أنه بعد إغلاق الورشة يذهب إلى صندوق القمامة الموجود خارجها، ويجمع قطع الحديد الخردة التي ألقاها صاحب الورشة، ثم ينظفها ويبيعها مقابل مبلغ بسيط من المال.

وتابع أن الصبي لم يكن يسأل عن طريقة بيع الخردة، وإنما أراد معرفة ما إذا كانت قطع الحديد التي ألقاها صاحب الورشة في القمامة أصبحت من حقه أم أنها لا تزال ملكًا لصاحب الورشة، معتبرًا أن هذا السؤال يعكس ورعًا وأمانة وحرصًا على عدم الحصول على مال لا يستحقه.

وأكد الجندي أن هذا الصبي قدم نموذجًا للأمانة والتحري عن الحلال، موضحًا أن الورع لا يرتبط بالحصول على مؤهل دراسي أو مستوى اجتماعي معين، وإنما يظهر في سلوك الإنسان وحرصه على ألا يأخذ ما ليس من حقه، مستشهدًا بالحديث النبوي: «كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به».

خالد الجندي الورع حقوق الأيتام الأمانة الأخلاق القيم النبيلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

ترشيحاتنا

مستوطنون يصيبون فلسطينيين

مستوطنون يصيبون فلسطينيين بالاختناق ويحرقون مركبة وخزانا للمياه

وفاة شخصين وإصابة آخر بانفجار

الوكالة السورية: وفاة شخصين وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة بريف دمشق

نواف سلام

نواف سلام يدعو إلى قرار أممي جديد يضمن استمرار الوجود الدولي في الجنوب

بالصور

طريقة عمل صينية السمك بالبصل والطماطم في الفرن.. تتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم

ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة واقتصادية يحبها الأطفال

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل.. سر القوام الهش والطعم مثل المخابز

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد