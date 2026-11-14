خالد الجندي يروي موقفين مؤثرين عن الورع.. فيديو

روى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، موقفين إنسانيين يعكسان معنى الورع والتحري عن الحلال، مؤكدًا أن مراقبة الله في أبسط تفاصيل الحياة لا ترتبط بالمؤهلات الدراسية أو المكانة الاجتماعية، وإنما بنقاء القلب والحرص على عدم أكل حقوق الآخرين.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم أنه تلقى اتصالًا من سيدة أرملة تعول أربعة أبناء أيتام، وتنفق عليهم من معاش والدهم المتوفى، لكنها اتصلت به لتسأله عما إذا كان يجوز لها أن تأكل معهم من هذا المعاش، رغم أنها تتولى تربيتهم ورعايتهم ولا تجد وقتًا للعمل خارج المنزل.

وأشار إلى أن السيدة أوضحت أنها تتمتع بصحة جيدة وتستطيع العمل في تنظيف السلالم أو المنازل، لكنها لا تجد وقتًا لذلك بسبب انشغالها برعاية أبنائها الأربعة، مشيرا إلى أن ما لفت انتباهه في سؤالها هو شدة تحريها عن الحلال وخوفها من أن تأخذ من أموال أبنائها ما لا تستحقه، رغم أنها القائمة على شئونهم وتربيتهم.

النزاهة والعفة

وأضاف الجندي أنه تذكر في هذا الموقف قول الله تعالى: «فليأكل بالمعروف»، مشيرًا إلى أن السؤال كشف عن درجة كبيرة من النزاهة والعفة والحرص على حقوق الأيتام، حتى إن الأم كانت تتساءل عن حقها في مشاركة أبنائها الطعام من معاش والدهم.

وفي موقف آخر، روى الجندي اتصالًا من صبي يعمل ميكانيكيًا في إحدى الورش، ويبلغ 15 أو 16 عامًا، أخبره أنه بعد إغلاق الورشة يذهب إلى صندوق القمامة الموجود خارجها، ويجمع قطع الحديد الخردة التي ألقاها صاحب الورشة، ثم ينظفها ويبيعها مقابل مبلغ بسيط من المال.

وتابع أن الصبي لم يكن يسأل عن طريقة بيع الخردة، وإنما أراد معرفة ما إذا كانت قطع الحديد التي ألقاها صاحب الورشة في القمامة أصبحت من حقه أم أنها لا تزال ملكًا لصاحب الورشة، معتبرًا أن هذا السؤال يعكس ورعًا وأمانة وحرصًا على عدم الحصول على مال لا يستحقه.

وأكد الجندي أن هذا الصبي قدم نموذجًا للأمانة والتحري عن الحلال، موضحًا أن الورع لا يرتبط بالحصول على مؤهل دراسي أو مستوى اجتماعي معين، وإنما يظهر في سلوك الإنسان وحرصه على ألا يأخذ ما ليس من حقه، مستشهدًا بالحديث النبوي: «كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به».