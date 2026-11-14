قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أغاني المهرجانات إلى قراءة القرآن.. رحلة نور الريس للوصول إلى عرش «دولة التلاوة»
القوات الروسية تستهدف سفينة تحمل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود
كاميرات المراقبة ورسائل الهاتف كشفت اللغز.. الداخلية توضح تفاصيل وفاة طبيب المنيا
نتنياهو لآيزنكوت: مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة من أجل أمن إسرائيل
وزير الخارجية للجالية المصرية بالكويت: الدولة حريصة على رعاية مصالح المصريين بالخارج| صور
آدم كايد ينتظم في تدريبات الزمالك بعد الاعتذار عن معسكر منتخب فلسطين استعدادًا للجونة
شلل الطيران الأمريكي.. إلغاء أكثر من 16 ألف رحلة خلال يومين بسبب عطل الاتصالات
غدًا.. مفتي الجمهورية يُناقش تحديات العصر وبناء الوعي في ندوة بجامعة كفر الشيخ
الدفاع الروسية: استهداف سفينة محملة بمعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود
بلينكن: إيران أصبحت في وضع أقوى مقارنة ببداية الحرب.. ومضيق هرمز ورقة ضغط على واشنطن
الأهلي يرد على أنباء رحيل كريم فؤاد في يناير
«بوليتيكو»: وادي السيليكون يترقب عودة جنسن هوانغ إلى المشهد القيادي بعد استقالته من إنفيديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف وسفير كازاخستان يشهدان الاحتفال باليوبيل الفضي لجامعة نور-مبارك.. صور

وزير الأوقاف وسفير كازاخستان يشهدون الاحتفال باليوبيل الفضي لجامعة «نور-مبارك».. صور
وزير الأوقاف وسفير كازاخستان يشهدون الاحتفال باليوبيل الفضي لجامعة «نور-مبارك».. صور
محمد شحتة

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والسفير عسكر جينس، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، والدكتور محمد ورداني عبد الراضي عبد الله، رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور-مبارك»، احتفالية الجامعة بمرور خمسة وعشرين عامًا على تأسيسها واحتفالها باليوبيل الفضي، بالقاهرة.

واستُهلت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهوريتي مصر وكازاخستان، وتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الكازاخستاني تيليك، الباحث بمرحلة الماجستير بالأزهر الشريف، أعقبها عرض فيلم تسجيلي استعرض مسيرة الجامعة وإنجازاتها على مدار خمسة وعشرين عامًا.

وأعرب وزير الأوقاف عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة، مؤكدًا أن جامعة «نور مبارك» تمثل ثمرة خمسة وعشرين عامًا من المحبة والمودة والشراكة بين مصر وكازاخستان، وتجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وما يجمعهما من تعاون علمي وثقافي راسخ.

التطلع للاحتفال باليوبيل الذهبي والماسي

ووجّه الوزير التحية والتقدير إلى العلماء والأساتذة الذين أسهموا في تأسيس الجامعة وبناء مسيرتها، مشيرًا إلى رؤسائها السابقين، الدكتور جودة عبد الغني بسيوني، والدكتور محمد الشحات الجندي، والدكتور أحمد حسين، مؤكدًا أهمية مواصلة البناء على ما قدمته الأجيال السابقة، وتطلعه إلى الاحتفال باليوبيل الذهبي والماسي والمئوي للجامعة.

وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في المبنى الجديد للجامعة بلغت 80%، مؤكدًا استمرار العمل المشترك لتطوير إمكاناتها وتعزيز رسالتها العلمية والثقافية، لتظل منارة للعلم والفكر الوسطي، تنطلق من مصر إلى العالم.

وأكد الدكتور محمد ورداني عبد الراضي عبد الله، رئيس الجامعة، أن اليوبيل الفضي يمثل مناسبة للوفاء والتقدير لكل من أسهم في تأسيس هذا الصرح العلمي، موضحًا أن الجامعة جعلت من العلم جسرًا للتواصل بين مصر وكازاخستان، وجمعت بين علوم الأزهر الشريف وأصالة التراث الكازاخي، وأسهمت في إعداد أجيال من الكوادر العلمية المتخصصة.

وثمّن رئيس الجامعة دعم وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، ورعاية سفارة كازاخستان، مؤكدًا عزمه استكمال مسيرة التطوير وإعداد أجيال تجمع بين أصالة المعرفة ومواكبة متطلبات العصر.

ونقل الدكتور إرشاد أونغار تحيات مفتي كازاخستان وتهنئته بمناسبة اليوبيل الفضي، معربًا عن تقديره لمصر لما قدمته من دعم للجامعة منذ تأسيسها، ومؤكدًا أن الجامعة تمثل إحدى الركائز المهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وأنها نجحت في إعداد كوادر علمية قادرة على مواكبة متطلبات العصر.

وكرّم وزير الأوقاف وسفير كازاخستان ورئيس الجامعة ونائبه عددًا من الشخصيات التي أسهمت في تأسيس الجامعة وتطويرها؛ حيث أُهدي درع اليوبيل الفضي إلى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري؛ تقديرًا لجهوده ودعمه، كما كُرّم الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وتسلم الدرع نيابة عنه الدكتور حسن إبراهيم يحيى، الأمين العام المساعد للمجمع.

وشمل التكريم رؤساء الجامعة السابقين، ومن تولوا عمادة كلياتها، وعددًا من أساتذتها السابقين؛ تقديرًا لعطائهم العلمي والأكاديمي وإسهاماتهم في ترسيخ رسالة الجامعة على مدار خمسة وعشرين عامًا.

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري سفير جمهورية كازاخستان الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية اليوبيل الفضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف وسفير كازاخستان يشهدون الاحتفال باليوبيل الفضي لجامعة «نور-مبارك».. صور

وزير الأوقاف وسفير كازاخستان يشهدان الاحتفال باليوبيل الفضي لجامعة نور-مبارك.. صور

دولة التلاوة

بالأسماء والصور.. المشاركون في حلقة اليوم من برنامج «دولة التلاوة»

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الغربية يشهدان حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب مشروع المائة مجاز في القراءات العشر

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الغربية يشهدان حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب مشروع المائة مجاز في القراءات العشر

بالصور

لماذا ينجذب بعض الرجال إلى النساء الأكبر سنًا؟.. تعرف على الأسباب

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

طبيب أورام يحذر النساء بعد سن الـ50.. أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

نشرة المرأة والمنوعات | تقليل البروتين يبطئ الشيخوخة البيولوجية.. 1 من كل 2 مصابين بالسكر لا يدرك إصابته

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد