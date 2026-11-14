وزير الأوقاف وسفير كازاخستان يشهدان الاحتفال باليوبيل الفضي لجامعة نور-مبارك.. صور

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والسفير عسكر جينس، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، والدكتور محمد ورداني عبد الراضي عبد الله، رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور-مبارك»، احتفالية الجامعة بمرور خمسة وعشرين عامًا على تأسيسها واحتفالها باليوبيل الفضي، بالقاهرة.

واستُهلت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهوريتي مصر وكازاخستان، وتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الكازاخستاني تيليك، الباحث بمرحلة الماجستير بالأزهر الشريف، أعقبها عرض فيلم تسجيلي استعرض مسيرة الجامعة وإنجازاتها على مدار خمسة وعشرين عامًا.

وأعرب وزير الأوقاف عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة، مؤكدًا أن جامعة «نور مبارك» تمثل ثمرة خمسة وعشرين عامًا من المحبة والمودة والشراكة بين مصر وكازاخستان، وتجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وما يجمعهما من تعاون علمي وثقافي راسخ.

التطلع للاحتفال باليوبيل الذهبي والماسي

ووجّه الوزير التحية والتقدير إلى العلماء والأساتذة الذين أسهموا في تأسيس الجامعة وبناء مسيرتها، مشيرًا إلى رؤسائها السابقين، الدكتور جودة عبد الغني بسيوني، والدكتور محمد الشحات الجندي، والدكتور أحمد حسين، مؤكدًا أهمية مواصلة البناء على ما قدمته الأجيال السابقة، وتطلعه إلى الاحتفال باليوبيل الذهبي والماسي والمئوي للجامعة.

وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في المبنى الجديد للجامعة بلغت 80%، مؤكدًا استمرار العمل المشترك لتطوير إمكاناتها وتعزيز رسالتها العلمية والثقافية، لتظل منارة للعلم والفكر الوسطي، تنطلق من مصر إلى العالم.

وأكد الدكتور محمد ورداني عبد الراضي عبد الله، رئيس الجامعة، أن اليوبيل الفضي يمثل مناسبة للوفاء والتقدير لكل من أسهم في تأسيس هذا الصرح العلمي، موضحًا أن الجامعة جعلت من العلم جسرًا للتواصل بين مصر وكازاخستان، وجمعت بين علوم الأزهر الشريف وأصالة التراث الكازاخي، وأسهمت في إعداد أجيال من الكوادر العلمية المتخصصة.

وثمّن رئيس الجامعة دعم وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، ورعاية سفارة كازاخستان، مؤكدًا عزمه استكمال مسيرة التطوير وإعداد أجيال تجمع بين أصالة المعرفة ومواكبة متطلبات العصر.

ونقل الدكتور إرشاد أونغار تحيات مفتي كازاخستان وتهنئته بمناسبة اليوبيل الفضي، معربًا عن تقديره لمصر لما قدمته من دعم للجامعة منذ تأسيسها، ومؤكدًا أن الجامعة تمثل إحدى الركائز المهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وأنها نجحت في إعداد كوادر علمية قادرة على مواكبة متطلبات العصر.

وكرّم وزير الأوقاف وسفير كازاخستان ورئيس الجامعة ونائبه عددًا من الشخصيات التي أسهمت في تأسيس الجامعة وتطويرها؛ حيث أُهدي درع اليوبيل الفضي إلى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري؛ تقديرًا لجهوده ودعمه، كما كُرّم الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وتسلم الدرع نيابة عنه الدكتور حسن إبراهيم يحيى، الأمين العام المساعد للمجمع.

وشمل التكريم رؤساء الجامعة السابقين، ومن تولوا عمادة كلياتها، وعددًا من أساتذتها السابقين؛ تقديرًا لعطائهم العلمي والأكاديمي وإسهاماتهم في ترسيخ رسالة الجامعة على مدار خمسة وعشرين عامًا.