وزير الأوقاف يشيد بالمتسابق السيد راشد في دولة التلاوة.. ولجنة التحكيم: قراءة خالية من الأخطاء

حظي المتسابق السيد راشد بإشادة واسعة من وزير الأوقاف وأعضاء لجنة تحكيم الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، إذ وصفه الدكتور أسامة الأزهري بأنه «جوهرة ثمينة»، فيما أكد أعضاء اللجنة جودة قراءته وخلوها من الأخطاء التجويدية، وأشادوا بجمال تلاوته، معربين عن ثقتهم في قدرته على تقديم أداء متميز خلال المنافسات المقبلة.

لجنة تحكيم دولة التلاوة تشيد بأداء السيد راشد وتتوقع له مستقبلًا مميزًا

وأعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه المتسابقون في البرنامج، مشيرًا إلى أن الموسم الأول نجح في إطراب آذان المصريين بأعذب الخامات والأصوات، معربًا عن تفاؤله بأن يشهد الموسم الثاني مستويات تفوق ما تحقق في الموسم السابق.

وقال الأزهري، مخاطبًا السيد راشد: «أنا في غاية السعادة، شايف إن الموسم الأول أطرب أذن المصريين بأعذب الخامات والأصوات، ونستبشر في هذا الموسم هنشهد أضعاف أضعاف ما رأيناه في الموسم الأول، وأنت جوهرة ثمينة».

من جانبه، أشاد الشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، بقراءة المتسابق، مؤكدًا سلامتها من الأخطاء التجويدية، وقال: «قراءة جيدة ولا توجد أي أخطاء تجويدية».

بدوره، وصف الدكتور طه عبدالوهاب، خبير المقامات، تلاوة السيد راشد بأنها رائعة ورصينة، مشيرًا إلى أنه يمتلك إمكانات صوتية مميزة، ونصحه بعدم تقديم كل ما لديه من إمكانات دفعة واحدة، معربًا عن ثقته في قدرته على الإبداع خلال المنافسة.

وقال عبدالوهاب: «تلاوة رائعة ورصينة، ومتقولش كل اللي عندك، وواثق إنك هتبدع».

فيما وجه الشيخ طه النعماني رسالة تشجيع للمتسابق، معربًا عن ترقبه لمنافسته في مجال التلاوة والإذاعة، وقال: «داري على شمعتك تنير، ومنتظر إنك تنافسني على الدكة والإذاعة».