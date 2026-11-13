إمام عاشور يتعهد ببذل أقصى جهده لاستعادة مستواه مع الأهلي

كشف الإعلامي عبد الرحمن طارق عن كواليس المكالمة التي جمعت بين إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، ومحمد أبو تريكة، نجم القلعة الحمراء السابق، في ظل سعي اللاعب لاستعادة مستواه خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الرحمن طارق، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «ستاد مصر» عبر قناة مودرن، إن وائل جمعة، مدير الكرة السابق بالأهلي، كان الوسيط في المكالمة التي جمعت إمام عاشور بمحمد أبو تريكة، وهو من تولى ترتيبها.

وأضاف أن أبو تريكة وجه رسالة إلى إمام عاشور، أكد خلالها أن ما قدمه اللاعب مع الأهلي ومنتخب مصر أمر كبير، مطالبًا إياه بمواصلة العمل والتركيز، وعدم التسبب في غضب جماهير الأهلي منه.

وأشار إلى أن أبو تريكة شدد لإمام عاشور على أن التاريخ والبطولات والإنجازات التي يحققها اللاعب، إلى جانب حب الجماهير، هي الأمور التي ستظل معه حتى بعد اعتزاله كرة القدم.

واختتم عبد الرحمن طارق تصريحاته بالتأكيد على أن إمام عاشور وعد أبو تريكة ببذل أقصى جهده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، والعمل على استعادة مستواه وإسعاد جماهير النادي الأهلي.