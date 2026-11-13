رئيس الوزراء يكتب لـ"أخبار اليوم" : تاريخ عريق من الوطنية في تدوين مسيرة الوطن وتشكيل الوعي الجمعي للمصريين

أشاد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدور الكبير الذي تُمارسه، وستظل، الصحافة الوطنية في تدوين تاريخ الوطن، وحفظ تراثه، وتشكيل وعي مواطنيه.



جاء ذلك في مقال لرئيس مجلس الوزراء بصحيفة "أخبار اليوم"، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لإصدار العدد الأول من الصحفية، التي أشاد بها وبامتداد دورها الرصين إلى محيطنا العربي، وبوطنيتها في تناول قضابا الشأن العام.. مبينا أن "أخبار اليوم" عرفت صفحاتها أقلاماً لرموزٍ خالدة وقاماتٍ عظيمة، كما انفتحت عالمياً لتنشر مقالات لقامات مؤثرة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في مقاله: "نحتفى اليوم في هذه المناسبة الغالية بالذكرى الـ82 لاصدار العدد الأول من إحدى قمم الصحافة المصرية، الذى امتد دورها الرصين إلى محيطنا العربي، تاريخها العريق يشهد بمدى وطنيتها في تناول قضايا الشأن العام، ظهر بين أروقتها كتاب كبار أثروا الحياة العامة بأفكار شكلت الوعي الجمعى للمصريين بهدف التنوير، وساهموا من خلال كتاباتهم بنشر القيم والمبادئ بين أفراد الشعب المصري".



وتقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص الإعزاز والتقدير إلى القائمين على هذا الصرح، ومُحرريه، والعاملين به، مُتمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق.. مضيفا "وربما يعلم شيوخ المهنة قبل غيرهم، أن جريدة "أخبار اليوم" حين أصدرها الأخوان علي ومصطفى أمين صباح السبت 11 نوفمبر 1944، كان الهدفُ أن تكون جريدة يومية، غير أنها صدرت أسبوعية على نحو مُؤقت، دون أن يُدرك مُصدروها الأجلاء أن صفة "الأسبوعية" ستغدو نُقطة تفرُدها، حيث أمست على مدار العقود الماضية "فاكهة" بداية الأسبوع لدى جُموع مُطالعي الصحف من أبناء وطننا العظيم، وكان الجميع ينتظر إشراقة صباح السبت من كل أسبوع ليطالعوا جريدة "أخبار اليوم" الجماهيرية التي ولدت بروحٍ مختلفة، ومزجت بين جدية المحتوى ورشاقة التناول بكل حرفيةٍ واتقان".



وأوضح أن الصحيفة عرفت صفحاتها أقلاماً لرموزٍ خالدة وقاماتٍ عظيمة، كما انفتحت الصحيفة عالمياً لتنشر مقالات لقامات مؤثرة، وكان من مصادر جاذبية الصحيفة لسنوات طويلة، تلك الثنائية الفريدة للكاتب أحمد رجب؛ ورسام الكاريكاتير مصطفى حسين، وغيرهما من كتاب الأعمدة وأصحاب الإسهامات الرفيعة في تطور هذا الإصدار المؤثر.



وتابع " ولعل المقام يسنحُ هنا لأن أؤكد تقديرنا جميعا للدور العظيم الذي تُمارسه وستظل الصحافة الوطنية في تدوين تاريخ الوطن، وحفظ تراثه، وتشكيل وعي مواطنيه، وذلك حين تتسلح منابر وأبناء بلاط صاحبة الجلالة، بأدوات المهنية والاحترافية في نقل الخبر والتحليل، والتأثير في توجهات الرأي العام، على النحو الذي يُسهم في تكريس وحدة الوطن وتماسكه، والدفاع عن مُقدراته وهويته، لاسيما في محيط اقليمي مضطرب ، إن"صناعة الوعي"، تراها الدولة أغلى الصناعات؛ فالشعب المتحصن بدرع الوعي، قادرٌ على مُجابهة أي تحدٍ، ومواجهة كل صراع، وستظل الصحافة فاعلاً رئيسياً في بناء الوعي، تجابه بالنور مكائد الظلام، وتشتبك بالفكر مع جموح الجهل، وتعيد مصر منارة التنوير، التي لن ينطفئ وهجها أبداً، وسيظل قبسها يُنير للأمم الدروب".