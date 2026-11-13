قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معاريف: إسرائيل تستعد لجولة جديدة مع إيران وتنتظر الضوء الأخضر من ترامب
تسبب في توقف قطار الأقصر- الإسكندرية.. اندلاع حريق في حشائش بجوار السكة الحديد بأسيوط
القبض على شخصين استعرضا بسلاح أبيض وعصا في الأقصر
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل شخصين عبر الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية
العربي الناصري: توجيهات الرئيس السيسي بشأن أزمة الدهابة تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة الاقتصادية وتنمية جنوب مصر
العظمى ترتفع لـ33 درجة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الغد وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات
وزير الأوقاف يشيد بتلاوة عبدالرحمن فرج.. ولجنة التحكيم: صوت جميل لكن هناك مشكلة في المقامات
إمام عاشور يتعهد ببذل أقصى جهده لاستعادة مستواه مع الأهلي
لجنة تحكيم دولة التلاوة عن المتسابق إبراهيم الكحلاوي: مبدع لكن مستعجل بالنقل بين المقامات
منتخب مصر يتقدم على مالاوي 3-0 في الشوط الأول بتصفيات الأمم الأفريقية
صاروخية عالمية.. محمد هاني يسجل الثالث لمنتخب مصر في مرمى مالاوي بتصفيات الأمم الأفريقية
تركيا وقطر تؤكدان التعاون في القضايا الأمنية عقب توقيع اتفاقية الدفاع المشترك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يكتب لـ"أخبار اليوم" : تاريخ عريق من الوطنية في تدوين مسيرة الوطن وتشكيل الوعي الجمعي للمصريين

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
أ ش أ

أشاد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدور الكبير الذي تُمارسه، وستظل، الصحافة الوطنية في تدوين تاريخ الوطن، وحفظ تراثه، وتشكيل وعي مواطنيه.


جاء ذلك في مقال لرئيس مجلس الوزراء بصحيفة "أخبار اليوم"، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لإصدار العدد الأول من الصحفية، التي أشاد بها وبامتداد دورها الرصين إلى محيطنا العربي، وبوطنيتها في تناول قضابا الشأن العام.. مبينا أن "أخبار اليوم" عرفت صفحاتها أقلاماً لرموزٍ خالدة وقاماتٍ عظيمة، كما انفتحت عالمياً لتنشر مقالات لقامات مؤثرة
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في مقاله: "نحتفى اليوم في هذه المناسبة الغالية بالذكرى الـ82 لاصدار العدد الأول من إحدى قمم الصحافة المصرية، الذى امتد دورها الرصين إلى محيطنا العربي، تاريخها العريق يشهد بمدى وطنيتها في تناول قضايا الشأن العام، ظهر بين أروقتها كتاب كبار أثروا الحياة العامة بأفكار شكلت الوعي الجمعى للمصريين بهدف التنوير، وساهموا من خلال كتاباتهم بنشر القيم والمبادئ بين أفراد الشعب المصري".


وتقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص الإعزاز والتقدير إلى القائمين على هذا الصرح، ومُحرريه، والعاملين به، مُتمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق.. مضيفا "وربما يعلم شيوخ المهنة قبل غيرهم، أن جريدة "أخبار اليوم" حين أصدرها الأخوان علي ومصطفى أمين صباح السبت 11 نوفمبر 1944، كان الهدفُ أن تكون جريدة يومية، غير أنها صدرت أسبوعية على نحو مُؤقت، دون أن يُدرك مُصدروها الأجلاء أن صفة "الأسبوعية" ستغدو نُقطة تفرُدها، حيث أمست على مدار العقود الماضية "فاكهة" بداية الأسبوع لدى جُموع مُطالعي الصحف من أبناء وطننا العظيم، وكان الجميع ينتظر إشراقة صباح السبت من كل أسبوع ليطالعوا جريدة "أخبار اليوم" الجماهيرية التي ولدت بروحٍ مختلفة، ومزجت بين جدية المحتوى ورشاقة التناول بكل حرفيةٍ واتقان".


وأوضح أن الصحيفة عرفت صفحاتها أقلاماً لرموزٍ خالدة وقاماتٍ عظيمة، كما انفتحت الصحيفة عالمياً لتنشر مقالات لقامات مؤثرة، وكان من مصادر جاذبية الصحيفة لسنوات طويلة، تلك الثنائية الفريدة للكاتب أحمد رجب؛ ورسام الكاريكاتير مصطفى حسين، وغيرهما من كتاب الأعمدة وأصحاب الإسهامات الرفيعة في تطور هذا الإصدار المؤثر.


وتابع " ولعل المقام يسنحُ هنا لأن أؤكد تقديرنا جميعا للدور العظيم الذي تُمارسه وستظل الصحافة الوطنية في تدوين تاريخ الوطن، وحفظ تراثه، وتشكيل وعي مواطنيه، وذلك حين تتسلح منابر وأبناء بلاط صاحبة الجلالة، بأدوات المهنية والاحترافية في نقل الخبر والتحليل، والتأثير في توجهات الرأي العام، على النحو الذي يُسهم في تكريس وحدة الوطن وتماسكه، والدفاع عن مُقدراته وهويته، لاسيما في محيط اقليمي مضطرب ، إن"صناعة الوعي"، تراها الدولة أغلى الصناعات؛ فالشعب المتحصن بدرع الوعي، قادرٌ على مُجابهة أي تحدٍ، ومواجهة كل صراع، وستظل الصحافة فاعلاً رئيسياً في بناء الوعي، تجابه بالنور مكائد الظلام، وتشتبك بالفكر مع جموح الجهل، وتعيد مصر منارة التنوير، التي لن ينطفئ وهجها أبداً، وسيظل قبسها يُنير للأمم الدروب".

الدكتور مصطفي مدبولي الصحافة الوطنية تاريخ الوطن مقال لرئيس مجلس الوزراء الذكرى الثانية والثمانين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

الطقس في مصر

أمطار خفيفة تضرب عدة محافظات بينها القاهرة الكبرى | مستجدات الطقس

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

ترشيحاتنا

الدكتورة إيمان منصور نائب رئيس هيئة الاستثمار خلال المؤتمر

هيئة الاستثمار: إتاحة أكثر من 550 خدمة إلكترونية بالتعاون مع 48 جهة

ممثلي وزارة التخطيط خلال المؤتمر

التخطيط تعرض تفاصيل مشاركتها في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP31

سعر العملات العربية

ثابتة في السوق الرسمية.. سعر العملات العربية الريال السعودي و الدينار الكويتي الآن

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد