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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفارة التركية بالقاهرة تستضيف عرض ملابس للمصمم الشهير أتيل كوتوغلو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ناصر السيد

استضاف السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن وزوجته آيشن بالتشيك شن، فعالية عرض فيها ملابس المصمم التركي الشهير أتيل كوتوغلو، الذي يزور مصر بمناسبة أسبوع الموضة في القاهرة.

وقال السفير التركي بالقاهرة في بيان صادر عن السفارة التركية بالقاهرة، إن الموضة والتصميم تجمع ثقافات مختلفة وتدعم التفاعل الثقافي والتفاهم المتبادل بين الدول، معبرا عن سعادته بمشاركة كوتوغلو في أسبوع الموضة بالقاهرة، وتمنى أن تساهم هذه الفعالية في تقوية الصداقة والروابط الثقافية بين تركيا ومصر.

وأشارت السفارة التركية في بيانها إلى أن أتيل كوتوغلو، ولد بمدينة اسطنبول ويعمل بين النمسا وتركيا، وأنهى دراسته العليا في ألمانيا، ومعروف عالمياً بأسلوبه المميز الذي يجمع الإلهام من التراث السلجوقي والعثماني مع التصميم الأوروبي المعاصر، وبدأ مسيرته في الموضة من أيام الدراسة بتدريبات في أشهر ماركات الملابس التركية مثل فاكو وبيمن، وتصاميمه وصلت لمتاجر عالمية كبيرة.

وأوضح البيان أن كوتوغلو، عرض مجموعاته في مراكز موضة مهمة مثل فيينا وميونيخ ودوسلدورف وميلانو وباريس ونيويورك، وقدم مجموعاته سنين طويلة في أسبوع الموضة بنيويورك.

وحظيت تصميمات كوتوغلو باختيار نجمات عالميات مثل كاثرين زيتا جونز وجيسيكا ألبا وكيرستن دانست ونعومي كامبل وكارولينا كوركوفا، إلى جانب مستشارة النمسا كاتارينا نيهامر وأعضاء من عائلة هابسبورغ مثل فرانشيسكا فون هابسبورغ وكاميلا هابسبورغ وغيرهم من الشخصيات الأوروبية البارزة.

واحتل مكانة مميزة في عالم الموضة الدولي، وفاز بجوائز متعددة على مدار مسيرته، حيث نال سنة 1992 جائزة أفضل مصمم شاب في أسبوع الموضة بميونيخ، وسنة 1993 جائزة سالزبورغ، وسنة 1994 جائزة أفضل مصمم أزياء في النمسا من السكرتارية الدولية للصوف ومجلة ديفا. وفي عام 2013 فاز بالميدالية الذهبية لوسام الشرف للعلوم والفنون من جمهورية النمسا، وفي 2025 نال ميدالية الشرف الفضية لخدمات ولاية فيينا.

حضر الحفل الأمير محمد علي وزوجته الأميرة نوال، وأمير ليختنشتاين رودولف وزوجته السيدة تيلسيم، مع ممثلي السلك الدبلوماسي، وأمير ليختنشتاين رودولف وعدد من المشاهير من عالم الثقافة والفن، وتابعته شخصيات بارزة من الصحافة المصرية.

السفارة التركية بالقاهرة أتيل كوتوغلو السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن

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