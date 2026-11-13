القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

تترقب الجماهير المصرية مباراة منتخب مصر أمام نظيره مالاوي، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تمثل الظهور الرسمي الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، بعد توليه المهمة خلفًا للجهاز الفني السابق.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

تنقل شبكة قنوات beIN Sports مباراة مصر ومالاوي عبر قناة beIN Sports 2 HD، باعتبارها الناقل الفضائي للمواجهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكن للجماهير المصرية مشاهدة المباراة مجانًا من خلال قناة أون سبورت عبر البث الأرضي داخل مصر، دون الحاجة إلى الاشتراك في القنوات المشفرة.

موعد مباراة مصر ومالاوي

تقام مباراة منتخب مصر أمام مالاوي اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وتنطلق صفارة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل منتخب مصر المواجهة بهدف حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقعه في المجموعة الثانية، التي يتصدرها برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، بينما يحتل مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.