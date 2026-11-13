كومو يخطط لضم حمزة عبد الكريم من برشلونة في يناير.. وفابريجاس يراقب المهاجم المصري

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام نادي كومو الإيطالي بالتعاقد مع المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بناءً على رغبة سيسك فابريجاس، المدير الفني للفريق.

وذكرت صحيفة «إل ناسيونال» الكتالونية أن فابريجاس وضع اسم حمزة عبد الكريم ضمن قائمة الأهداف المحتملة لتدعيم صفوف كومو، في ظل إعجابه بإمكانيات المهاجم المصري الشاب، الذي يمتلك قدرات فنية وإمكانات واعدة.

قلة المشاركة تهدد مستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة

ويأتي اهتمام كومو في الوقت الذي يواجه فيه حمزة عبد الكريم صعوبة في الحصول على فرص مشاركة منتظمة مع الفريق الأول لبرشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، إذ لم يحصل على دقائق لعب كافية لإثبات قدراته خلال الفترة الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن المهاجم المصري لا يرغب في الاكتفاء بالمشاركة مع فرق الشباب أو الفريق الرديف، ويطمح إلى الحصول على فرصة أكبر للمشاركة على مستوى الفريق الأول، وهو ما قد يدفعه للتفكير في خوض تجربة جديدة خلال يناير المقبل.

فابريجاس يمنح حمزة فرصة جديدة في الدوري الإيطالي

ويرى فابريجاس أن حمزة عبد الكريم يمتلك مواصفات هجومية تتناسب مع مشروع كومو، الذي يعتمد على استقطاب المواهب الشابة وتطويرها ومنحها فرصًا للمشاركة على مستوى الفريق الأول.

وقد يمثل الانتقال إلى النادي الإيطالي فرصة للمهاجم المصري للحصول على دقائق لعب أكثر واكتساب خبرات جديدة، خاصة في ظل المنافسة القوية التي يواجهها داخل صفوف برشلونة.

ورغم ذلك، لم يُعلن حتى الآن عن تقديم عرض رسمي من كومو إلى برشلونة، كما لم تتضح الصيغة المحتملة للصفقة، سواء من خلال الإعارة أو الانتقال النهائي، ليبقى مستقبل حمزة عبد الكريم مفتوحًا على عدة احتمالات مع اقتراب الميركاتو الشتوي.