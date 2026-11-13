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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في واقعة غير مألوفة.. مدرب منتخب غانا للسيدات يقود الرجال ويحقق انتصارا غائبا منذ 2023

منتخب غانا
منتخب غانا
حمزة شعيب

شهدت الكرة الغانية واقعة غير معتادة، بعدما استعان الاتحاد الغاني لكرة القدم بالدنماركي كيم بيوركيغرين، المدير الفني لمنتخب السيدات، لتولي قيادة المنتخب الأول للرجال بشكل مؤقت، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش.

وجاء قرار الاتحاد الغاني بالاستعانة ببيوركيغرين في ظل الحاجة إلى قيادة فنية مؤقتة للمنتخب، ليخوض المدرب الدنماركي تجربة استثنائية بالانتقال من تدريب منتخب السيدات إلى قيادة منتخب الرجال، في خطوة نادرة على مستوى المنتخبات الوطنية.

مدرب السيدات ينهي غياب الانتصارات عن غانا

ولم يتوقف الأمر عند غرابة التجربة، إذ نجح بيوركيغرين في قيادة منتخب غانا لتحقيق نتيجة إيجابية، بعدما تغلب النجوم السوداء على منتخب الصومال بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.

ويمثل هذا الفوز محطة مهمة للمنتخب الغاني، بعدما أنهى فترة غياب عن تحقيق الانتصارات في تصفيات البطولة القارية، امتدت منذ عام 2023، ليبدأ المدرب المؤقت مهمته بنتيجة لافتة رغم اختلاف طبيعة تجربته التدريبية السابقة.

وهكذا، تحولت استعانة غانا بمدرب منتخب السيدات إلى تجربة استثنائية، بعدما نجح في قيادة منتخب الرجال لتحقيق انتصار كان غائبًا عن مشواره في التصفيات لفترة طويلة.

مدرب منتخب غانا منتخب غانا للسيدات الكرة الغانية

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