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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بدون تقنية الـ VAR.. حكم مباراة مصر ومالاوي وش السعد على الأندية المصرية

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يلتقي اليوم منتخب مصر مع منتخب مالاوي  ضمن منافسات المجموعة الثانية، الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

 يتصدر منتخب مصر قمة المجموعة، ويسعى لتحقيق الفوز ومواصلة الحفاظ على الصدارة.

 طاقم التحكيم الموريتاني:

 الحكم: عبد العزيز بوه 

 المساعد الأول: إبراهيم سالم.

 المساعد الثاني: يوسف محمد.

 الحكم الرابع: بابكار سار.

 

 عبد العزيز بوه.. وش السعد على الأندية المصرية؟

يُعد الحكم عبد العزيز بوه من حكام النخبة الأفريقية، وله ذكرى خاصة مع النادي الأهلي بعدما أدار المواجهة المهمة بين الأهلي والهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها حسين الشحات هدفين وأضاف محمود كهربا الهدف الثالث ليحجز الأهلي بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر.

أدار الحكم مباراة واحدة فقط في البطولة، وكانت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وجمعت بين السنغال وبوتسوانا 

 مباراة مصر ومالاوي ستُدار بدون استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

منتخب مصر مالاوي افريقيا

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