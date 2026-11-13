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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بقيادة محمد صلاح .. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام مالاوي

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر، إلى استاد القاهرة الدولي، حيث يلتقي المنتخب المصري نظيره منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، في مواجهة تمثل الاختبار الرسمي الأول للمدير الفني الجديد علي ماهر، الذي تولى قيادة الفراعنة قبل أيام قليلة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وسط تطلعات جماهيرية بتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة الثانية

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر المبارة بتشكيل مكون من :

مصطفى شوبير 

كريم حافظ ، محمود مرعي ، حسام عبد المجيد أو رامي ، محمد هاني 

مروان عطية، ناصر ماهر ، مهند لاشين 

تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح

منتخب مصر مالاوي امم افريقيا

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