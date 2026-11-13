موعد فتح القيد الشتوي في الدوري المصري 2027.. تفاصيل فترة الانتقالات وموقف الزمالك من الصفقات

تترقب أندية الدوري المصري الممتاز موعد انطلاق فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2026-2027، من أجل تدعيم صفوفها بعناصر جديدة قادرة على تلبية احتياجات الأجهزة الفنية، في ظل الاستعداد لاستكمال منافسات الموسم على المستويين المحلي والقاري.

وتسعى الأندية إلى استغلال فترة الانتقالات الشتوية لمعالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال مباريات النصف الأول من الموسم، سواء على مستوى الخطوط الدفاعية أو الوسط والهجوم، خاصة مع ضغط المباريات وتعدد المنافسات، وهو ما يجعل الميركاتو الشتوي فرصة مهمة لإعادة ترتيب الأوراق وتحسين النتائج.

موعد انطلاق فترة القيد الشتوية في الدوري المصري

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد فتح باب فترة القيد الثانية، الخاصة بالانتقالات الشتوية، لمختلف الأقسام والمراحل السنية ومسابقات كرة القدم داخل الصالات والمسابقات النسائية.

ومن المقرر أن تبدأ فترة القيد الشتوية يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2027، وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2027، لتكون أمام الأندية فرصة لتسجيل الصفقات الجديدة وتدعيم قوائمها خلال النصف الثاني من الموسم.

وفيما يتعلق بالمسابقات التي يقتصر الاشتراك فيها على اللاعبين الهواة، قرر الاتحاد تخصيص فترة قيد شتوية منفصلة، تبدأ اعتبارًا من 1 ديسمبر 2026، وتستمر حتى 30 ديسمبر من العام نفسه.

موعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية 2027

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد لكل فترة.

كما حدد الاتحاد الساعة السادسة مساءً من اليوم ذاته موعدًا نهائيًا للاستعلام الإلكتروني، وذلك وفقًا للمواعيد والضوابط المنظمة لعملية القيد وتسجيل اللاعبين.

وتسعى الأندية إلى إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعبين المستهدفين قبل الموعد النهائي، لتجنب أي عقبات إدارية قد تؤثر على تسجيل الصفقات الجديدة والاستفادة منها في المنافسات المقبلة.

الزمالك خارج حسابات الميركاتو الشتوي

وعلى صعيد موقف الأندية من الانتقالات الشتوية، يواجه نادي الزمالك صعوبة في إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو المرتقب، بسبب استمرار عقوبة إيقاف القيد الموقعة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وكانت العقوبة قد ألقت بظلالها على تحركات النادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ومن المنتظر أن تؤثر على خططه لتدعيم صفوف الفريق في يناير المقبل، لحين تسوية الملفات التي تسببت في إيقاف القيد ورفع العقوبة.

وبذلك تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق الميركاتو الشتوي في يناير 2027، وسط طموحات الأندية بإبرام صفقات قوية تساعدها على المنافسة وتحقيق أهدافها خلال المرحلة الحاسمة من الموسم، في الوقت الذي يظل فيه موقف الزمالك من التدعيمات مرتبطًا بإنهاء أزمة إيقاف القيد.