هل يجوز قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب بسبب النسيان؟.. أمين الفتوى يحذر من التنكيس

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد عبر موقع فيسبوك من سيدة تُدعى ولاء مصطفى، حول حكم قراءة والدتها سور القرآن في الصلاة دون الالتزام بترتيب المصحف، بسبب تقدمها في العمر وكثرة النسيان.

وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، خلال تصريح له، أن قراءة السور في الصلاة بغير ترتيب المصحف تُعرف عند الفقهاء باسم «التنكيس»، وأن الأصل في حكمها الكراهة، لكنها تزول عند وجود حاجة أو عذر.

فعل المكروه في الصلاة

وأشار إلى أن فعل المكروه في الصلاة لا يبطلها، وإنما قد يقلل من ثواب العبادة، إلا أن هذه الكراهة تزول إذا وجدت حاجة تستدعي ذلك، ويترتب على زوالها حصول المصلي على ثواب عبادته كاملًا.

وأضاف أن حالة والدة السائلة تندرج ضمن هذا العذر، نظرًا لتقدمها في العمر ومعاناتها من النسيان، موضحًا أنها لا تتعمد مخالفة ترتيب السور، وإنما يحدث ذلك منها دون قصد.

واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه»، مؤكدًا أن والدة السائلة لا ينقص ثواب صلاتها بسبب قراءة السور بغير ترتيب ما دام ذلك يحدث منها نسيانًا، داعيًا الله أن يتقبل منها.

