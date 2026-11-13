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عدد قياسي.. أمريكا ترحل 483 ألف شخص في عام واحد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عدد قياسي.. أمريكا ترحل 483 ألف شخص في عام واحد

ترحيل مهاجرين من الولايات المتحدة الأمريكية
ترحيل مهاجرين من الولايات المتحدة الأمريكية
خاطر عبادة

رحّلت الولايات المتحدة عدداً قياسياً بلغ 483 ألف شخص خلال العام الماضي، في مؤشر على حجم حملة مكافحة الهجرة التي تحولت إلى عبء سياسي على الرئيس دونالد ترامب بعد الخسائر الكبيرة للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

وفقا لموقع بلومبرج، رحّلت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) نحو 51% أكثر من الأشخاص في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة الأمن الداخلي يوم الخميس.

كما أعلنت وكالة الهجرة عن رقم قياسي تجاوز 491 ألف عملية اعتقال للمهاجرين، بينها نحو 475 ألف اعتقال إداري، شملت أشخاصاً بلا سجلات جنائية.

ترامب يعترف: كنا قساة أكثر من اللازم

تأتي الأرقام بعد أيام من اعتراف ترامب بأن حملته الشرسة للترحيل قد تكون كلّفت الجمهوريين أصواتاً في انتخابات الأسبوع الماضي، التي منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونجرس.

وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS News بُثت الأحد، إن إدارته كانت "قاسية أكثر من اللازم" في طرد مهاجرين كانوا يعملون ولم يرتكبوا مشاكل بخلاف وضعهم القانوني.

وأضاف: "يؤلمني ذلك لأننا أبعدنا أيضاً أشخاصاً كانت لديهم وظائف جيدة، وارتكبوا مخالفة واحدة فقط للقانون، وهي دخولهم البلاد بطريقة غير قانونية".

تعيين ميلر.. إشارة لعدم التراجع

ورغم ذلك، أعلن ترامب بعد ساعات من تسجيل المقابلة يوم الجمعة تعيين ستيفن ميلر، المهندس الرئيسي لسياساته المتشددة في الهجرة، رئيساً لموظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز. وفُسر تصعيد ميلر على أنه إشارة إلى أنه من غير المرجح أن يخفف الرئيس سياساته أو يسعى لاتفاقات مع الديمقراطيين.

وقال وزير الأمن الداخلي ماركوين مولين، إن تطبيق القانون لن يتوقف، مؤكداً بعد الانتخابات أن "الترحيلات ستستمر".

ومع ذلك، يرى مجموعة من الديمقراطيين فرصة للدفع نحو تغييرات في ملف الهجرة. وقال السيناتور عن أريزونا روبن جاليجو الأربعاء إن المشرعين يجب أن يسعوا لاتفاق من الحزبين، حتى لو كان ذلك يعني "التوصل إلى تسوية" مع ترامب.

هدف المليون ترحيل لم يتحقق

وجعل ترامب الترحيلات الجماعية محوراً رئيسياً لحملته الانتخابية عام 2024، متعهداً بتنفيذ أكبر عملية طرد في تاريخ أمريكا. غير أن الحملة واجهت انتقادات متزايدة بسبب اعتقال مهاجرين بلا سجلات جنائية، بينهم أشخاص لديهم قضايا هجرة معلقة، وبسبب استخدام القوة من قبل العملاء الفيدراليين. وأثارت عمليات الهجرة احتجاجات واسعة، بينها احتجاجات مينيابوليس في يناير، عندما أطلق عملاء فيدراليون النار وقتلوا المواطنين الأمريكيين رينيه جود وأليكس بريتي.

وحددت إدارته هدف ترحيل مليون شخص سنوياً، لكنها لم تحققه. فمنذ توليه منصبه في يناير 2025، نفذت وكالة ICE نحو 726 ألف عملية ترحيل ونحو 687 ألف عملية اعتقال، وفقاً للبيانات الفيدرالية.

أمريكا ترامب ترحيل مهاجرين

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