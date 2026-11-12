خلال أكتوبر.. صحة الشرقية تقدم خدمات طبية لأكثر من 20 ألف مواطن

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير المستشفيات والوحدات الطبية يأتيان على رأس أولويات الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير رعاية طبية متكاملة تليق بأبناء المحافظة، مشيداً بالجهود التي تبذلها الفرق الطبية بمديرية الشؤون الصحية وما تحققه من نتائج ملموسة في مختلف القطاعات الصحية.

وفي هذا الإطار أعلن الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حصاد جهود عدد من الإدارات الصحية خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي عكست تطور الخدمات الطبية والتدريب المستمر للفرق الطبية ودعم احتياجات المستشفيات من أكياس الدم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن إدارة تنمية المهن الطبية نجحت في تقديم خدمة التشخيص عن بُعد لـ1634 حالة من خلال 563 جلسة، إلى جانب تنفيذ 2260 تدريباً داخلياً استفاد منها 17 ألفاً و635 من أعضاء الفرق الطبية بالمديرية، فضلاً عن تنظيم 171 يوماً علمياً بمشاركة 1398 من الفرق الطبية، بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية وتنمية مهاراتها المهنية والعلمية.

وأضاف أن إدارة طب الأسنان بالمستشفيات العلاجية استقبلت 20 ألفاً و277 مواطناً بعيادات الأسنان خلال الشهر، حيث تلقوا الخدمات الطبية المتنوعة التي شملت جراحات الوجه والفكين وحشو العصب والحشو البسيط وخلع الأسنان وإزالة الجير، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات طب الأسنان المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بدعم بنوك الدم، أشار وكيل وزارة الصحة إلى نجاح الفرق العاملة ببنوك الدم في تجميع 6269 كيس دم خلال شهر أكتوبر، منها 1800 كيس دم من خلال الحملات الخارجية للتبرع بالدم، و4469 كيساً من التبرع الداخلي، بما يدعم أرصدة بنوك الدم ويسهم في توفير احتياجات المرضى والحالات الحرجة بالمستشفيات.

وأكد محافظ الشرقية استمرار جهود المحافظة لدعم وتطوير القطاع الصحي من خلال رفع كفاءة المنشآت الطبية ودعم وحدات الرعاية الأولية وتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، ويعزز حصول المواطنين على رعاية طبية متكاملة.