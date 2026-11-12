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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حركة تنقلات بين عدد من وكلاء ومديري الإدارات التعليمية بالشرقية لضبط منظومة العمل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

اصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم ١٩١٥ لسنة ٢٠٢٦ بإعادة تنظيم العمل بين عددِ من وكلاء الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية من العمل بوظائفهم الحالية للقيام بتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين إسم كلاً منهم  (بصفة مؤقتة) لحين شغلها بالطرق القانونية وذلك علي النحو التالي..

- خالد محمد عبدالعال نويرة مدير  إدارة الصالحية التعليمية وتكليفه لتسيير العمل مدير إدارة منشأة ابو عمر التعليمية

- عبدالخالق مساعد خالد محمد مدير إدارة منشأة ابو عمر التعليمية وتكليفه لتسيير العمل مدير إدارة الصالحية التعليمية

- محمد حجازي عبدالله حسين وكيل إدارة أولاد صقر التعليمية وتكليفه لتسيير العمل مدير إدارة صان الحجر التعليمية

- السيد إبراهيم احمد السيد الراجحي وكيل إدارة صان الحجر التعليمية وتكليفه لتسيير العمل وكيل إدارة أولاد صقر التعليمية

أكد محافظ الشرقية على الجهات المختصة  تنفيذ هذه القرارات كل فيما يخصه وعلى الجهات الإدارية اتباع اوجه التعليمات والإجراءات اللازمة للإعلان عن شغل هذه الوظائف بالطرق القانونية ، مؤكداً ان هذه القرارات جاءت بعد الإطلاع على القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن قانون الخدمة المدنية وعلى القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠١ لسنة ٢٠١٣ ، الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ المضاف بمقتضى القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ والمعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٢ ، وعلي المذكرة المقدمة من السيد مدير مديرية التربية والتعليم بهذا الشأن ، ولضبط منظومة التعليم والإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة ولصالح العمل.

الشرقية محافظ الشرقية الإدارات التعليمية بالشرقية بمديرية التربية والتعليم

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