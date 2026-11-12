قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية: على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات تجاه إسرائيل بدلا من الاكتفاء بالإدانة
مصطفى بكري: إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب قرار تاريخي.. وتداعيات خطيرة تنتظر قياداتها وأعضاءها
عطل مفاجئ يضرب "مايكروسوفت".. تحذير من ثغرة أمنية وآلاف يبلغون عن فشل تسجيل الدخول
صوته يلامس القلوب.. ظهور مؤثر لطبيب المنيا أحمد رتيب وهو يؤم المصلين قبل العثور على جثمانه
وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في منتدى صير بني ياس
خاص| عموتة يُغلق الباب أمام انضمام جناح اتحاد العاصمة للأهلي في يناير
مصر تواجه تحديات كبيرة| مصطفى بكري: أدعم الرئيس السيسي ومشروعه الوطني حتى آخر لحظة
بمقر وزارة الداخلية.. توقيع وثيقة للتعاون بين مصر وأوروبا في تدريب قوات إنفاذ القانون
الكرملين: بوتين سيبحث مع ترامب تسوية الأزمة الأوكرانية خلال لقائهما بالصين
ضربة جديدة لـ«زيلينسكي».. «ستارلينك» تخذل القوات الأوكرانية أمام المسيرات الروسية
هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج على زوجته ألا تذهب إلى مكان معين ثم خالفت؟.. أمين الفتوى يوضح
بيثبِّت الأطفال.. حبس شخص يستولى على هواتف طلاب المدارس في القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ويؤكد أهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمكتبه بالديوان العام، في إطار اللقاءات الدورية المستمرة مع ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان، لبحث مطالب المواطنين ومتابعة عدد من الملفات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التنسيق والتكامل بين جميع مؤسسات الدولة، بما يساهم في تسريع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وتحقيق استجابة فعالة لمطالب المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات لافتاً إلى أنه هناك رؤية موحدة وتعاون مشترك بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، لتحسين مستوى معيشة المواطن، ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.

شدد محافظ الشرقية علي حرصه الدائم لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال اللقاءات الجماهيرية والجولات الميدانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للوقوف على احتياجاتهم والعمل على حل مشكلاتهم، وتلبية مطالبهم في أسرع وقت ممكن.

الشرقية محافظ الشرقية مجلسي النواب والشيوخ اللقاءات الدورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

وزير التربية والتعليم

لطلاب 2 بكالوريا.. توضيح عاجل بشأن مادتي الثقافة المالية واللغة الأجنبية الثانية

ترشيحاتنا

بوستر فيلم أشياء جميلة لتأملها

اليوم.. العرض الأول لفيلم "أشياء جميلة لتأملها" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

محمد محمود عبد العزيز ووالده الراحل

في ذكرى رحيله العاشرة.. محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة مؤثرة لوالده

درة زروق

بإطلالة تجمع بين الأناقة والفخامة.. درة زروق تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بالصور

العمل بدوام جزئي يقلل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 38%.. دراسة تكشف السر

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ.. وصفة شهية ومختلفة

طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ
طريقة عمل لازانيا الكريب بالسبانخ

حقن التخسيس قد تسبب فقدان البصر المفاجئ.. تحذيرات من «سكتة العين»

حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر
حقن التخسيس وفقدان البصر

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد