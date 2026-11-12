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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الشباب والرياضة بالغربية تطلق فعاليات الدورة التدريبية لإعداد مدربي الحساب الذهني للخريجين والخريجات

ندوة إعلامية بالغربية
ندوة إعلامية بالغربية
الغربية أحمد علي

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالغربية اليوم الخميس فعاليات الدورة التدريبية لإعداد مدربي الحساب الذهني، والمخصصة للخريجين والخريجات من مختلف المؤهلات، وذلك بقاعة مديرية الشباب والرياضة بالغربية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء.

توجيهات الشباب والرياضة 

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تأهيل الشباب لسوق العمل، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية.

وتأتي الدورة تحت رعاية الأستاذ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، وبتوجيهات ومتابعة محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء تحت قيادة اللواء محمد مندور، رئيس الاتحاد .

تحرك ايجابي للتوعية المرور 

وشهدت فعاليات اليوم الأول حضور الدكتورة أمل فهمي، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد السباعي، معاون وكيل الوزارة للشؤون الرياضية، والأستاذ محمد السيد خلاف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء، والأستاذ حسين محمد القاضي، مدير منطقة الغربية للاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء.

تبادل الخبرات 

وتتضمن الدورة التدريبية التعريف بأساسيات وتقنيات الحساب الذهني، والتدريب على إجراء العمليات الحسابية المختلفة من جمع وطرح وضرب وقسمة، إلى جانب استخدام المعداد (الأباكوس)، والتعرف على أحدث الأساليب والطرق التعليمية المستخدمة في تدريب الأطفال وتنمية قدراتهم العقلية والذهنية.

جاء ذلك تحت إشراف شوكار الخطيب، مدير الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالغربية.

دورات تدريبية 

كما تستهدف الدورة تنمية مهارات التركيز وسرعة البديهة والتفكير لدى المتدربين، وإكسابهم المهارات اللازمة لتوصيل المعلومات للأطفال بأساليب تعليمية تفاعلية ومبتكرة، بما يؤهلهم للعمل في مجال تدريب الحساب الذهني ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة للعمل.

دعم الاتحاد المصري للتنمية الذهنية 


وحاضر في فعاليات الدورة كل من صفاء عناء، مدرب الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء، والمهندس معتز الزيات، مدرب الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء، حيث قدما المحتوى التدريبي والتطبيقي للمشاركين.

ومن المقرر أن يحصل المشاركون على شهادة معتمدة من مديرية الشباب والرياضة بالغربية والاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء، بما يعزز من فرصهم المهنية ويدعم تأهيلهم للعمل في مجال التدريب والتعليم.

دعم البرامج والمبادرات 


وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة البرامج والأنشطة التدريبية التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالغربية، في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للاستثمار في طاقات الشباب، وتنمية قدراتهم، وإكسابهم المهارات والخبرات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وفتح مجالات جديدة للعمل والإبداع.

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