7 نجوم زمالكاوية يكشفون سبب إقالة حسام حسن من تدريب المنتخب

ما زالت أصداء إقالة حسام حسن وجهازه الفنى من تدريب منتخب مصر تلقى بظلالها على الوسط الرياضى، حيث تبارى العديد من نجوم الزمالك على مر الأجيال فى تفنيد أسباب وأسرار رحيل التوأم عن تدريب المنتخب الوطنى، رغم النجاحات الكبيرة التى تحققت أثناء فترة توليهما المسئولية.

فاروق جعفر: حسام حسن خسر التعاطف

تحدث فاروق جعفر “ملك النص”، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية للمنتخب الوطني قائلا: «حسام حسن هو اللي فتح الباب إنه يمشي، على الرغم من النتائج الإيجابية في كأس العالم، إلا إنه فقد تعاطف الناس بعد الأحداث الأخيرة، وكل الناس كانت مع حسام، ولكن في لحظة تحدي مع لاعب عالمي أدى إلى رحيله".

حلمى طولان: أسباب خاصة وراء الإقالة

قال حلمي طولان، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، إن أسباب رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية لمنتخب مصر هو خسارة السلاح الوحيد للمدير الفني، وهو ما يتعلق بأزماته مع عدد من اللاعبين المؤثرين في أهميتهم للمنتخب، بجانب الأسباب الشخصية التي أدت إلى رحيله، وحسام حسن وإبراهيم حسن والجهاز هما اللي تسببوا في رحيله.

أيمن يونس: الهجوم على التوأم ليس رجولة

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، أكبر من الدخول في أي خلافات أو اتهامات بشأن موقفه من حسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة، مشددًا على أن غياب بعض اللاعبين عن توجيه رسائل شكر للجهاز السابق لا يعني بالضرورة وجود خلافات معهم.

وأوضح: “ليس من الرجولة أن يتعرض شخص للهجوم وهو لا يستطيع الرد، وحسام حسن قدم مجهودًا كبيرًا مع المنتخب، ومن حقه أن يحصل على التقدير، حتى لو كانت هناك انتقادات لطريقة اللعب أو لبعض القرارات الفنية”.

وأشار إلى أنه سبق وانتقد بعض الأمور خلال فترة حسام حسن، قائلًا: "انتقدنا طريقة اللعب، وتحدثنا عن مباراة الأرجنتين، وعن عدم التوفيق في آخر ربع ساعة، كما تحدثنا عن طريقة التعامل مع بعض اللاعبين، لأن هناك أمورًا كانت خاطئة وتهز صورة مصر وكرة القدم المصرية".

أشرف قاسم: التاريخ لن ينسى

تحدث أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن كواليس رحيل حسام حسن عن تدريب المنتخب الوطني، والأزمات التي واجهها عقب العودة من كأس العالم مشيرًا إلى أن المدير الفني لم ينجح في إدارة بعض المواقف التي حدثت داخل وخارج الملعب.

وقال "البرنس" أشرف قاسم إن “الأزمات اللي وقع فيها حسام حسن بعد رجوعه من كأس العالم داخل وخارج الملعب لم ينجح في إدارتها، وخارج الملعب لن نتحدث عنها، لكن داخل الملعب تحدث عن بعض اللاعبين بشكل غير لائق، وده كان مرفوض من الجميع”.

وأضاف: “أصبح هناك فراغ بين حسام حسن واللاعبين، لكن التاريخ عمره ما هينسى اللي عمله حسام حسن وجهازه مع المنتخب، وفي النهاية حسام حسن هو اللي تسبب في رحيله”.

تامر عبد الحميد: صنع أزمات رغم الإنجازات

أكد تامر عبد الحميد «دونجا»، نجم الزمالك السابق، أن حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، حقق إنجازًا عظيمًا مع الفراعنة، مشيرًا إلى أن بعض الأزمات التي دخل فيها تسببت في خسارته الكثير.

وقال دونجا: "حسام حسن حقق إنجازًا عظيمًا مع منتخب مصر ولا يختلف أحد على ذلك، ولكن العديد من المشاكل التي تورط فيها تسببت في خسارته الكثير”.

وأضاف: “حسام حسن صنع العديد من الأزمات مع اللاعبين، بداية من مصطفى محمد وتصريحه ضده، مرورًا بمحمد الشناوي ومحمد صلاح”.

وتابع: “رحيل حسام حسن في الوقت الحالي خاطئ، فقد حقق إنجازًا عظيمًا، وكان من الممكن أن تُحل كل هذه المشاكل”.

عبد الواحد السيد: تصريحاته وراء رحيله

كشف عبد الواحد السيد، نجم الزمالك السابق، وجهة نظره بشأن رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، مؤكدًا أنه كان يتمنى استمراره في منصبه، لكنه يرى أن تصريحاته كانت السبب الرئيسي وراء رحيله.

وقال عبد الواحد السيد إنه كان يتمنى استمرار حسام حسن مع المنتخب، مشيرًا إلى أنه أعاد الهيبة للكرة المصرية، وساهم في عودة الجماهير لمتابعة مباريات المنتخب، مؤكدًا أن الجميع كان سعيدًا بالأجواء التي صاحبت التأهل إلى كأس العالم.

وأضاف: «اللي مشّي كابتن حسام هو كابتن حسام نفسه، بسبب تصريحاته، بداية من مصطفى محمد، وبعده الشناوي ومحمد صلاح».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن عددًا كبيرًا من لاعبي المنتخب غضبوا من طريقة تعامل حسام حسن وتصريحاته، معتبرًا أن ذلك كان أحد الأسباب الرئيسية وراء رحيله عن تدريب المنتخب الوطني.

حمادة طلبة: تعرضت للظلم.. واللهم لا شماتة

كشف حمادة طلبة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه تعرض للظلم خلال فترة تولي حسام حسن القيادة الفنية للنادي المصري مشيرًا إلى أن عددًا من اللاعبين تعرضوا لمواقف مشابهة، وتحملوا مسئولية إخفاقات لم يكونوا طرفًا فيها.

ورغم انتقاداته للفترة الماضية، رفض طلبة التشفي في المدير الفني السابق، قائلًا: «اللهم لا شماتة»، مشددًا على أن حسام حسن يمر بمرحلة يحتاج خلالها إلى دعم ومساندة الجميع، بعيدًا عن تصفية الحسابات.