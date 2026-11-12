4.5 مليون جنيه سعر مدفن بالعاصمة الإدارية.. تعرف على أسعار ومساحات «حدائق الذكرى»

دخلت المدافن قائمة العقارات مرتفعة الأسعار في السوق المصرية، بعدما كشفت مشروعات جديدة عن مستويات سعرية لافتة، تتجاوز في بعض الحالات متوسط أسعار الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، ومن أبرزها مشروع «حدائق الذكرى – سيرين» بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يصل سعر أحد نماذجه إلى 4.5 مليون جنيه.

وتتنوع الوحدات التي يطرحها المشروع بين مساحات صغيرة وأخرى عائلية، وتبدأ الأسعار من 500 ألف جنيه لمساحة 10 أمتار مربعة، بما يضع سعر المتر عند 50 ألف جنيه، بينما يرتفع في بعض النماذج الأكبر إلى 56 ألفًا و250 جنيهًا.

مشروع حدائق الذكرى بالعاصمة الإدارية.. الموقع والمساحة

وفي تفاصيل المشروع، بدأت شركة سيرينيتي للاستثمار وإدارة الأصول العقارية استقبال المبيعات بمشروع «حدائق الذكرى – سيرين»، الذي تنفذه بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، على طريق السويس داخل نطاق العاصمة.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع 58 فدانًا، ويعتمد على تقسيمات وتصميمات متنوعة للمدافن، مع مراعاة الاشتراطات والضوابط الشرعية المنظمة لهذا النوع من المشروعات.

ويقدم المشروع أكثر من اختيار أمام العملاء، سواء من حيث المساحة أو عدد غرف الدفن، بما يسمح بتلبية احتياجات الأفراد والعائلات، وتختلف الأسعار تبعًا للنموذج المختار.

500 ألف جنيه تكلفة مدفن بمساحة 10 أمتار

ويبدأ الطرح بنموذج «سكينة»، الذي يمتد على مساحة 10 أمتار مربعة، ويضم ثلاثة أماكن للدفن، مع تخصيص علامة رخامية أو جرانيتية تحمل اسم الشخص أو العائلة.

ويبلغ إجمالي سعر هذا النموذج 500 ألف جنيه، وهو ما يعادل 50 ألف جنيه للمتر، ليكون الخيار الأقل سعرًا بين النماذج الثلاثة المعلنة بالمشروع.

أسعار المدافن العائلية بمساحات 40 و80 مترًا

وبالنسبة للمساحات الأكبر، يطرح المشروع نموذج «صفو» على مساحة 40 مترًا مربعًا، ويتكون من غرفتين، بسعر إجمالي يصل إلى مليون و950 ألف جنيه.

كما يتضمن الطرح نموذج «سكون»، الذي تبلغ مساحته 80 مترًا مربعًا ويضم أربع غرف، ويصل سعره إلى 4 ملايين و500 ألف جنيه، ليبلغ سعر المتر فيه نحو 56 ألفًا و250 جنيهًا.

وتوضح الأسعار تفاوت تكلفة المتر بين النماذج المختلفة، إذ لا ترتبط القيمة الإجمالية بالمساحة وحدها، وإنما تختلف أيضًا وفقًا للتصميم والتقسيم الداخلي والتجهيزات المتاحة.

أسعار المدافن تتجاوز متوسط أسعار الشقق في المدن الجديدة

وتلفت أسعار المشروع الانتباه عند مقارنتها بمستويات أسعار الوحدات السكنية في عدد من المدن الجديدة، إذ تتجاوز تكلفة المتر في بعض نماذج المدافن متوسطات أسعار الشقق في مناطق بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والشروق.

ففي العاصمة الإدارية الجديدة، يصل متوسط سعر المتر السكني إلى نحو 42 ألف جنيه بالحي السكني السابع، مقابل 36 ألف جنيه تقريبًا بالحي السكني الثالث.

وفي القاهرة الجديدة، تتراوح أسعار المتر في مناطق الأحياء بين 31 و39 ألف جنيه، بينما تسجل مناطق الأندلس والقرنفل مستويات تتراوح بين 25 و31 ألف جنيه.

أما في مدينة الشروق، فيبلغ سعر المتر نحو 20 ألف جنيه بإسكان الشباب، ويرتفع إلى 37 ألف جنيه في كمبوند وصال سيتي، ويصل إلى 42 ألف جنيه في كمبوند معادي فيو.

وبالمقارنة مع هذه المستويات، يتجاوز سعر متر المدافن في نموذج «سكينة» البالغ 50 ألف جنيه متوسطات الأسعار السكنية في المناطق المشار إليها، كما يرتفع سعر المتر في نموذج «سكون» إلى 56 ألفًا و250 جنيهًا.