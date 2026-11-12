الجامعة العربية تطالب برفع قيود الحوثيين على المساعدات الإنسانية إلى تعز

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية بالرفع الفوري للقيود التي تفرضها ميليشيات الحوثي على وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الحيوية إلى محافظة تعز اليمنية، محذرًا من أن استمرار عرقلة وصول الاحتياجات الأساسية يهدد حياة الأطفال والمرضى وينذر بكارثة إنسانية.

وأعرب الأمين العام عن بالغ قلقه إزاء تدهور الأوضاع الصحية في المحافظة، مؤكدًا أن استمرار عرقلة الإمدادات الطبية والإنسانية يحرم المدنيين من احتياجات ضرورية، ويعرض حياتهم لخطر مباشر.

تحذير من استمرار عرقلة المساعدات

وشدد الأمين العام على رفض حرمان المدنيين من الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن إنقاذ الأرواح يجب ألا يخضع لأي حسابات أو تأجيل، خاصة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تشهدها المحافظة.

ضرورة ضمان وصول الإمدادات الحيوية

ودعا إلى تحرك عاجل من جانب المنظمات الإنسانية والجهات المعنية لتأمين احتياجات المستشفيات في تعز من الوقود والأكسجين والأدوية، بما يضمن توفير المستلزمات الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات الطبية.

كما شدد على ضرورة التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو إرهاب المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.