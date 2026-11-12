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«الأعلى للآباء والمعلمين»: «عبداللطيف» أكثر الوزراء جُرأة في المُطالبة بحقوق المدرسين والأخصائيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الأعلى للآباء والمعلمين»: «عبداللطيف» أكثر الوزراء جُرأة في المُطالبة بحقوق المدرسين والأخصائيين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدر المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، بياناً رسمياً أشاد خلاله بالجهود الحثيثة والخطوات الجادة التي يتخذها الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للعاملين بالحقل التعليمي، وفي مقدمتهم المعلمون والأخصائيون.

وأشار  المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، إلى أن ما أعلن عنه وزير التربية والتعليم من التنسيق مع وزارة المالية من أجل تحسين أجور الأخصائيين في أعقاب الإعلان عن خطة تحسين أجور المعلمين، يؤكد أن وزير التربية والتعليم يسعى جاهداً من أجل توفير كل سبل الدعم لجميع المنتمين للحقل التعليمي، ولفت المجلس إلى الدور الهام والمحوري الذي يقوم به الأخصائيون داخل المدارس، وأن دورهم لا يقل أهمية عن دور المعلمين.

من جهته، أكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين  أن محمد عبداللطيف أكثر وزراء التعليم جرأة في المطالبة بالحقوق المادية والأدبية لكافة العناصر التعليمية، وأن جهود وزير التربية والتعليم لا تقف عند حدود المطالبة بالدعم المادي؛ ولكنه يسعى جاهداً لفرض هيبة المدرسة ، وتحقيق الانضباط الكامل داخل المؤسسة التعليمية.

وثمّن « علام»  ما أعلنه  وزير التعليم بشأن العمل الجاري حاليًا على تحسين الأوضاع المالية للأخصائيين، وتأكيده على استمرار التنسيق المشترك والمكثف مع وزارة المالية في هذا الشأن؛ وهي خطوة  تعكس رؤية القيادة السياسية والوزارة في تحقيق العدالة الوظيفية وتقدير الدور المحوري الذي يضطلع به الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون وأخصائيو الأنشطة التربوية داخل المدارس، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتوفير بيئة تعليمية وتربوية متكاملة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن هذه التحركات الإيجابية لوزير التربية والتعليم تؤكد حرصه الصادق على الاستماع لمطالب الميدان التربوي وتلبيتها، مشيرًا إلى أن دعم المعلم والأخصائي ماديًا ومعنويًا هو حجر الزاوية الحقيقي لنجاح أي خطط تطويرية تستهدف جودة التعليم ومستقبل الأجيال القادمة.

وفي ختام بيانه، يُجدد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين دعمه الكامل لكافة قرارات وإجراءات وزارة التربية والتعليم الرامية إلى استقرار العملية التعليمية.

المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين الآباء والمعلمين المعلمين

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