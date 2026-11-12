جيش الاحتلال يزعم مهاجمة قائد لواء خانيونس في مجمع ناصر الطبي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة عناصره بالتعاون مع الشاباك كلا من قائد لواء خانيونس محمد أبو إسماعيل و آخرين اختبأوا داخل مستشفى “ناصر” في خانيونس بجنوب قطاع غزة على حد مزاعمه.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: في إطار منصبه، كان محمد أبو إسماعيل مسؤولًا عن إدارة نشاط لواء خان يونس وتوجيه عناصره لدفع وتنفيذ عمليات فدائية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني الاحتلال.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم، صرحت وزارة الصحة بغزة بأن استهداف منشأة طبية تضم مرضى وطواقم اعتداء خطير على المنظومة الصحية وانتهاك للقوانين الدولية.

وشدّدت وزارة الصحة بغزة على أن استمرار استهداف المستشفيات ومرافقها الطبية يهدد ما تبقى من القطاع الصحي ويفاقم معاناة المرضى.

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة أفاد بأن عدد الشهداء جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع إرتفع لـ 6 أشخاص، في تطور جديد يعكس استمرار سقوط الضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية.

وجاء الإعلان وسط تصاعد الهجمات على مناطق متفرقة من القطاع، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025، والذي شهدت الفترة التالية لدخوله حيز التنفيذ خروقات متكررة، وفق بيانات فلسطينية.