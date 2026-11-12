ارتفاع ضحايا الغارة الإسرائيلية على مجمع ناصر في غزة إلى 6 شهداء

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع إلى 6 أشخاص، في تطور جديد يعكس استمرار سقوط الضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية.

وجاء الإعلان وسط تصاعد الهجمات على مناطق متفرقة من القطاع، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025، والذي شهدت الفترة التالية لدخوله حيز التنفيذ خروقات متكررة، وفق بيانات فلسطينية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، وصول 8 شهداء و29 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 إلى 74 ألفًا و653 قتيلًا، و176 ألفًا و7 مصابين.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ 1622 شهيدا و5878 مصابًا، فيما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 850 شخصًا خلال الفترة ذاتها.



ولا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق المتضررة، في ظل وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، بحسب وزارة الصحة، التي أشارت إلى أن استمرار القيود الميدانية يعرقل جهود انتشالهم وتقديم المساعدة للمصابين.