الانتقال إلى مرحلة الشراكة.. نتنياهو يمهد لإنهاء الاعتماد على المساعدات العسكرية الأمريكية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعتزم خفض اعتمادها تدريجياً على المساعدات العسكرية الأمريكية، والانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن، بدلاً من استمرار العلاقة القائمة على تلقي الدعم المالي والعسكري.

وأوضح مكتب نتنياهو، في بيان نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه إسرائيلي لإعادة صياغة طبيعة التعاون مع الولايات المتحدة، بما يتناسب مع ما وصفه بتطور قدرات الاقتصاد الإسرائيلي وتعاظم إمكاناته.

ويعد البيان الثاني الذي يصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن مستقبل المساعدات الأمريكية، منذ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى أن المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل ستنتهي بحلول نهاية العام الجاري.

واستعاد مكتب نتنياهو تعهداً قطعه الأخير عام 1996، عندما كانت المساعدات الاقتصادية الأمريكية لإسرائيل تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، بالعمل على إنهاء الاعتماد عليها تدريجياً، مؤكداً أنه نجح في الوفاء بهذا التعهد.

وأضاف البيان أن نتنياهو يرى، بعد مرور ثلاثة عقود، أن الاقتصاد الإسرائيلي أصبح أكثر قوة وقدرة على تحمل مسؤولياته المالية والعسكرية، بما يسمح بالبدء في تقليص الاعتماد على المساعدات العسكرية الأمريكية أيضاً.

وأكد المكتب أن إسرائيل والولايات المتحدة تتجهان نحو مرحلة جديدة في علاقاتهما، عنوانها التحول من تقديم المساعدات إلى بناء شراكة أكثر توازناً، مشيراً إلى أن التحالف بين البلدين يتمتع بالقوة والمرونة اللازمتين للتكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه المناقشات بشأن مستقبل الدعم الأمريكي لإسرائيل، وطبيعة الالتزامات العسكرية والمالية التي تحكم العلاقة بين الجانبين، وما إذا كان تقليص المساعدات سيمثل تحولاً تدريجياً في آليات التعاون الدفاعي بين الحليفين.