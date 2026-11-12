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الأسباب غير فنية.. مدحت شلبي يكشف كواليس قرار الاستغناء عن حسام حسن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأسباب غير فنية.. مدحت شلبي يكشف كواليس قرار الاستغناء عن حسام حسن

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن كواليس قرار الاستغناء عن حسام حسن من تدريب منتخب مصر، مؤكدًا أن القرار لا يتعلق بأسباب فنية أو بعلاقة المدير الفني باللاعبين، وإنما جاء لأسباب خارجة عن الإطار الفني.

منتخب مصر 

وقال مدحت شلبي، خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2: "المؤكد بنسبة 100% أن الاستغناء عن حسام حسن ليس لأسباب فنية، لأنه حقق في كأس العالم ما لم يحققه أي مدرب من قبل".

وأضاف: "الاستغناء عن حسام حسن ليس له أي علاقة بعلاقته باللاعبين، وأي كلام في الجزء ده غير حقيقي، فالقرار خارج النطاق الفني وخارج علاقته باللاعبين".

واختتم: "أحيانًا الإنسان لا يملك حرية القرار، وده معناه إن الأمر فرض نفسه، والمسؤول لا يستطيع إلا اتخاذ هذا القرار، والظروف أجبرتك عليه".

حسام حسن منتخب مصر الاهلي الزمالك

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