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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن يونس يكشف رؤيته لمستقبل شركة الكرة بالزمالك.. ويحذر: لا مجال للمغامرة بالنادي

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ملف تأسيس شركة الكرة بالقلعة البيضاء يحتاج إلى قدر كبير من التأني والدراسة، مشددًا على ضرورة تجهيز جميع الإجراءات القانونية والمالية قبل اتخاذ القرار النهائي، حتى لا يتعرض النادي لأي مخاطر.

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "نادي الزمالك يهمني جدًا، وأنا سعيد بما حدث من نقاشات أمس مع اللاعبين ومجلس الإدارة، لأن أهم شيء هو أن يعرف الجميع كيف يجلس ويتحدث ويناقش المشكلات بدلًا من التعامل معها من بعيد".

وأضاف: "بالنسبة للمستثمرين الذين يمكن أن يتقدموا للاستثمار في النادي، فأهلًا بهم، ومن حق الجميع أن يجلس ويتفاوض ويناقش التفاصيل، لأن الزمالك ملك لكل أبنائه، ومن حق الجميع المشاركة في النقاش حول مستقبله".

وتابع: "هذا حدث مهم وجلل في تاريخ نادي الزمالك، ومن يتخذ قرارًا بحجم تأسيس شركة الكرة يجب أن يكون مدركًا تمامًا لما سيترتب عليه، لأن الموضوع لا يحتمل المجاملة أو المغامرة".

وأشار يونس إلى أن المجلس الحالي يمكنه تجهيز الملف بالكامل وترك القرار النهائي للمجلس المقبل، قائلًا: "الأفضل من وجهة نظري أن يقوم المجلس الحالي بجميع الإجراءات التي تحتاج إلى وقت، بداية من موافقة الجمعية العمومية، ثم اعتماد الجهة الإدارية، وصولًا إلى التقييم المالي وتجهيز العقود".

وأضاف: " أرى أن المجلس الحالي يجهز ملفًا متكاملًا ويسلمه إلى المجلس القادم، الذي سيتولى استكمال الإجراءات واتخاذ القرار النهائي".

وتابع: "أنا أرى أن تكون هذه هي مهمة مجلس الإدارة الحالي، أن ينهي ملفًا ضخمًا بهذا الحجم ويسلمه للمجلس الذي سيأتي بعده، وهذا سيكون بمثابة تسليم وتسلم محترم داخل نادي الزمالك".

وشدد نجم الزمالك السابق على ضرورة دراسة تفاصيل الشراكة الاستثمارية، قائلًا: "إذا كان المجلس واثقًا من قراره، ولديه مستثمر واضح، وتم تجهيز العقود وتحديد نسب المشاركة بين النادي والمستثمر، سواء كانت 60% و40% أو غير ذلك، فلا بد أن تكون كل التفاصيل واضحة داخل العقد، لأن المسألة لا تتعلق بمجرد قراءة النسب، ولكن بطبيعة الاتفاق والصلاحيات التي يمنحها لكل طرف".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة توحيد الصف داخل القلعة البيضاء، قائلًا: "نادي الزمالك لا يملك رفاهية الانقسام، ولا توجد فرصة أمام الجميع سوى أن يضعوا أيديهم في أيدي بعض، ومن لديه رأي أو يريد مناقشة أي ملف، عليه أن يتواصل مع مجلس الإدارة ويتحدث معه بشكل مباشر".

وأضاف: "الكابتن حسين لبيب في النهاية رجل زملكاوي، مثله مثل أي شخص ينتمي إلى النادي ويحرص على مصلحته، والأهم أن نتعاون جميعًا من أجل مستقبل الزمالك".

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