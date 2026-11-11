خالد النبوي: أتمنى تجسيد شخصية سيدنا الحسين.. وأن يسمح لي المجتمع وأهل الفتوى بتقديمها

كشف الفنان خالد النبوي عن الشخصية التي يتمنى تجسيدها خلال مشواره الفني، مؤكدًا رغبته في تقديم شخصية سيدنا الحسين، إذا سمح له المجتمع وأهل الفتوى بذلك.

وقال خالد النبوي، في تصريحات لقناة DMC، مع الإعلامية سالي شاهين، على هامش حضوره حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «الدور اللي نفسي أعمله، لو سمح لي المجتمع وأهل الفتوى، هو سيدنا الحسين».

وانطلقت فعاليات السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقام بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان حسين فهمي، وسط حضور كبير من نجوم الفن وصناع السينما.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وإلهام شاهين، وحسين فهمي، وعايدة رياض، وداليا البحيري، وعبير صبري، وإياد نصار، وهبة مجدي، وهاجر الشرنوبي، وبسمة، وكريم محمود عبد العزيز، وظافر العابدين، وعماد زيادة، وأروى جودة، ولقاء الخميسي، وأسر ياسين، ومحمد سلام، وكريم قاسم، وصدقي صخر، والمخرج خالد يوسف، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

ويُعرض خلال حفل الافتتاح الفيلم الأمريكي «أنا أؤدي روكي» للمخرج بيتر فاريلي، الحاصل على جائزتي أوسكار، ضمن برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة، ويتناول الفيلم الرحلة التي خاضها النجم سيلفستر ستالون لتقديم شخصية «روكي بالبوا» الشهيرة، كاشفًا كواليس صناعة أحد أبرز الأفلام في تاريخ السينما الأمريكية.

وتشهد الدورة الـ47 من المهرجان مشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة، ضمن مجموعة متنوعة من المسابقات والبرامج، تشمل الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، إلى جانب العروض الخاصة والأعمال الكلاسيكية المرممة.

وعلى صعيد الأنشطة المهنية، تُقام فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما» خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، وتتضمن محاضرات ولقاءات حوارية وورش عمل وجلسات نقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع السينما من مصر ومختلف دول العالم.

كما يشمل البرنامج ملتقى القاهرة السينمائي وسوق القاهرة السينمائي، ومسابقة «الجيل الجديد»، إلى جانب مبادرة «من الكتاب إلى الشاشة»، التي تنطلق للمرة الأولى هذا العام، بهدف اكتشاف المواهب ودعم المشروعات السينمائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين العاملين في صناعة السينما.