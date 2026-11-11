الكيلو وصل 200 جنيه.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الدواجن في مصر، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، تراجعًا جديدًا داخل بورصة الدواجن، مقارنة بأسعار أمس، وسط متابعة المواطنين لحركة أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي في الأسواق ومحال بيع الدواجن.

وسجلت الفراخ البيضاء نحو 70 إلى 71 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 80 و85 جنيهًا وفقًا للمنطقة وتكاليف النقل.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة: من 70 إلى 71 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك: من 80 إلى 85 جنيهًا.

سعر كيلو فراخ الأمهات في المزرعة: من 64.5 إلى 65 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه يبدأ من 200 جنيه حتى 240 جنيه حسب المنطقة السكنية

أسعار الفراخ الساسو اليوم

سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة: من 97 إلى 98 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو للمستهلك: نحو 117 إلى 122 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة: نحو 100 إلى 111 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك: من 105 إلى 110 جنيهات تقريبًا، وقد يختلف حسب السوق والمنطقة.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء

الكتكوت الأبيض شركات: من 27 إلى 33 جنيهًا.

الكتكوت الأبيض أهالي: من 18 إلى 18.5 جنيه.

كتكوت الساسو بيور: من 17 إلى 18 جنيهًا.

كتكوت الساسو: من 16 إلى 17 جنيهًا.

الكتكوت البلدي: من 13 إلى 13.5 جنيه.

أسعار البيض اليوم

كرتونة البيض الأبيض في المزرعة: من 108 إلى 110 جنيهات.

كرتونة البيض الأحمر: من 110 إلى 115 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي: من 124 إلى 125 جنيهًا.

لماذا تختلف أسعار الدواجن من منطقة لأخرى؟

تختلف أسعار الدواجن للمستهلك من محافظة إلى أخرى، نتيجة تكاليف النقل والتوزيع وهامش ربح التجار، بالإضافة إلى اختلاف الأسعار بين المزارع ومحال البيع بالتجزئة.

وتظل أسعار الأعلاف والكتاكيت وحجم المعروض والطلب من أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار الدواجن داخل الأسواق.