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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب خليج العقبة.. وسكان دهب يشعرون به

زلزال
زلزال
إسلام خالد

أعلنت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم "الأربعاء"، عن تسجيل هزة أرضية على بعد 70.7 كيلومتر شمال مدينة دهب بمنطقة خليج العقبة.

وأوضح المعهد في بيان رسمي أن الهزة وقعت في تمام الساعة 11:34 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 5.2 درجات على مقياس ريختر، عند خط عرض 29.30 شمالًا وخط طول 34.92 شرقًا، وعلى عمق 26.22 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وأكد المعهد أنه ورد إلى الشبكة ما يفيد بشعور المواطنين في مصر بالهزة، في مدينة دهب والمناطق المحيطة، ولكن لم يرد تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات نتيجة لهذا النشاط الزلزالي.

وأشار البيان إلى أن الشبكة القومية لرصد الزلازل تتابع باستمرار وعلى مدار الساعة أي نشاط زلزالي في المنطقة، ضمن منظومة دقيقة لرصد وتحليل الزلازل في مصر والمناطق المحيطة بها، لضمان سرعة ودقة إصدار التحذيرات والتقارير الفنية اللازمة.

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