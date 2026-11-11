تصعيد جديد من حسام عبد المجيد ضد الزمالك بسبب المستحقات المالية

أرسل حسام عبد المجيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنذارًا جديدًا إلى إدارة القلعة البيضاء، للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة خلال الأيام الماضية، وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار أزمة المستحقات المالية للاعب، بعدما سبق أن طالب إدارة الزمالك بصرف المبالغ المتأخرة له، في ظل عدم حصوله على كامل مستحقاته خلال الفترة الماضية.

ويضع الإنذار الجديد إدارة الزمالك أمام ضرورة حسم ملف مستحقات اللاعب، والعمل على تسوية الأزمة المالية لتجنب تصاعد الخلاف خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، لم تنتهِ الأزمة بين الطرفين، إذ سبق أن ردت إدارة الزمالك على مطالبة اللاعب، مؤكدة عدم وجود مستحقات مالية متأخرة له، وأن مراجعة الحسابات أظهرت وجود مديونية على اللاعب لصالح النادي، بسبب خصومات وغرامات مرتبطة ببنود عقده ولائحة الفريق.

وفي المقابل، يتمسك حسام عبد المجيد بالحصول على مستحقاته المالية، ما ينذر باستمرار الخلاف بين اللاعب وناديه السابق خلال الفترة المقبلة.